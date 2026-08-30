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बलिया के नगरा में पेड़ गिरने से उसके नीचे दबकर वृद्ध महिला की मौत, मौसम ने दी चुनौती

By Vns Milan K. Gupta Edited By: Abhishek sharma
Updated: Sun, 30 Aug 2026 04:58 PM (IST)

नगरा (बलिया) में बारिश के दौरान एक विशालकाय पाकड़ का पेड़ गिरने से 75 वर्षीय मनबसिया देवी की मौके पर ...और पढ़ें

नगरा बलिया में बारिश के दौरान पेड़ गिरने से वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत।

नगरा बलिया में बारिश के दौरान पेड़ गिरने से वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत।

HighLights

  1. 75 वर्षीय मनबसिया देवी की पेड़ गिरने से मौत।

  2. बारिश के कारण पाकड़ का विशालकाय पेड़ गिरा।

  3. स्थानीय लोगों ने पुराने पेड़ों के सर्वे की मांग की।

जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। नगर पंचायत नगरा के भंडारी वार्ड नंबर छह में रविवार दोपहर बाद बारिश के दौरान एक हादसा हो गया। घर के सामने पाकड़ के पेड़ के नीचे बैठी 75 वर्षीय वृद्ध महिला की पेड़ की डालियों के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई।
भंडारी वार्ड निवासी मनबसिया देवी रविवार दोपहर अपने घर के सामने स्थित विशालकाय पाकड़ के पेड़ के नीचे बैठी थीं।

इसी दौरान क्षेत्र में बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण पेड़ के आसपास की जमीन दलदली हो गई। बताया जा रहा है कि इसी बीच अचानक विशालकाय पाकड़ का पेड़ धराशायी होकर महिला के ऊपर जा गिरा। पेड़ की भारी डालियों के नीचे दबने से मनबसिया देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। पेड़ गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े।

ग्रामीणों ने तत्काल राहत कार्य शुरू करते हुए किसी तरह पेड़ की डालियों को हटाया और महिला को बाहर निकालने का प्रयास किया। हालांकि, काफी प्रयास के बावजूद महिला को बचाया नहीं जा सका। पेड़ की डालियों के नीचे दबने से उनकी मौत हो चुकी थी। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। वृद्धा की मौत की खबर मिलते ही स्वजन में चीख-पुकार मच गई।

आसपास के लोगों ने भी घटना पर दुख जताया। बारिश के दौरान हुए इस हादसे ने क्षेत्र के लोगों को झकझोर कर रख दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में पुराने और विशालकाय पेड़ों के आसपास की जमीन कमजोर हो जाने से ऐसे पेड़ों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है। लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन से सार्वजनिक स्थानों और आबादी वाले क्षेत्रों में खड़े पुराने व जर्जर पेड़ों का सर्वे कराने तथा आवश्यक सुरक्षा उपाय करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।