बलिया के नगरा में पेड़ गिरने से उसके नीचे दबकर वृद्ध महिला की मौत, मौसम ने दी चुनौती

जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। नगर पंचायत नगरा के भंडारी वार्ड नंबर छह में रविवार दोपहर बाद बारिश के दौरान एक हादसा हो गया। घर के सामने पाकड़ के पेड़ के नीचे बैठी 75 वर्षीय वृद्ध महिला की पेड़ की डालियों के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई।

भंडारी वार्ड निवासी मनबसिया देवी रविवार दोपहर अपने घर के सामने स्थित विशालकाय पाकड़ के पेड़ के नीचे बैठी थीं।

इसी दौरान क्षेत्र में बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण पेड़ के आसपास की जमीन दलदली हो गई। बताया जा रहा है कि इसी बीच अचानक विशालकाय पाकड़ का पेड़ धराशायी होकर महिला के ऊपर जा गिरा। पेड़ की भारी डालियों के नीचे दबने से मनबसिया देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। पेड़ गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े।

ग्रामीणों ने तत्काल राहत कार्य शुरू करते हुए किसी तरह पेड़ की डालियों को हटाया और महिला को बाहर निकालने का प्रयास किया। हालांकि, काफी प्रयास के बावजूद महिला को बचाया नहीं जा सका। पेड़ की डालियों के नीचे दबने से उनकी मौत हो चुकी थी। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। वृद्धा की मौत की खबर मिलते ही स्वजन में चीख-पुकार मच गई।