तीन दिनों में बलिया के सत्तू की आठ क्विंटल बिक्री, दिवाली गिफ्टिंग के मिले आर्डर

जागरण संवाददाता, बलिया। इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में बलिया के ओडीओपी चना सत्तू और सत्तू से तैयार उत्पादों को खरीदारों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। प्रदर्शनी में 25, 26 और 27 सितंबर को तीन दिनों के दौरान करीब आठ क्विंटल चना सत्तू और 300 किलोग्राम सत्तू के लड्डू की बिक्री हुई। सत्तू के लड्डू दिवाली के अवसर पर गिफ्टिंग के लिए लोगों को खास तौर पर पसंद आ रहे हैं। कई खरीदारों ने इसके लिए आर्डर भी दिए हैं।

निधि उद्योग के संचालक सौरभ अग्रवाल ने बताया कि ट्रेड शो में देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने बलिया के सत्तू के स्वाद, गुणवत्ता और पारंपरिक स्वरूप की सराहना की। तीन दिनों में मिली प्रतिक्रिया से सत्तू और उससे तैयार उत्पादों के लिए देशभर में बाजार की संभावनाएं बढ़ी हैं। दिवाली गिफ्टिंग की मांग को देखते हुए सत्तू के लड्डू की आकर्षक पैकिंग और ऑनलाइन बिक्री की तैयारी की जा रही है।