जागरण संवाददाता, बलिया। मध्यान्ह भोजन योजना के तहत विद्यालयों में छात्रों की वास्तविक संख्या के सापेक्ष भोजन और कनवर्जन कास्ट के भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों तथा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के समस्त प्रबंधक और प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी किया है।

अब विद्यालयों में मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिदिन की संख्या का फोटोग्राफ सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। बीएसए ने जारी निर्देश में कहा है कि शासन की ओर से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निर्धारित मीनू के अनुसार पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराने के साथ उसके सापेक्ष कनवर्जन कास्ट दिए जाने की व्यवस्था है।

समय-समय पर विभागीय एवं अन्य विभागों के नामित अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान एमडीएम पंजिका के अवलोकन में कई बार ऐसी स्थिति सामने आ रही है, जिसमें निरीक्षण की तिथि पर उपस्थित छात्रों की संख्या की तुलना में पूर्व की तिथियों में अधिक विद्यार्थियों का अंकन किया गया है। इस वजह से विद्यालयों के खिलाफ शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं।

हर दिन का फोटो रखना होगा सुरक्षित

निर्देश के अनुसार जिले के सभी अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधक और प्रधानाध्यापक मध्याह्न भोजन करते समय उपस्थित प्रत्येक छात्र-छात्रा की संख्या स्पष्ट करने वाला जीपीएस फोटोग्राफ प्रतिदिन सुरक्षित रखेंगे। प्रत्येक माह के अंत में एमडीएम पंजिका में दर्ज भोजन संबंधी विवरण के साथ प्रत्येक दिवस के जीपीएस फोटोग्राफ संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही संबंधित अभिलेख को अग्रसारित या संस्तुत किया जाएगा।

बीएसए ने स्पष्ट किया है कि यू-डायस और प्रेरणा पोर्टल पर विद्यालय द्वारा अपलोड की गई छात्र संख्या से अधिक विद्यार्थियों का विवरण एमडीएम के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाध्यापक की होगी। विभाग ऐसे मामलों में जवाबदेही तय कर कार्रवाई करेगा।

बीईओ को भी करनी होगी निगरानी

सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में एमडीएम की व्यवस्था का नियमित पर्यवेक्षण और परीक्षण करें। इसके लिए यू-डायस पोर्टल पर अपडेट छात्र संख्या तथा विद्यालय में भोजन करते समय लिए गए जीपीएस फोटोग्राफ में प्रदर्शित विद्यार्थियों की संख्या का मिलान किया जाएगा। दोनों में अंतर पाए जाने पर संबंधित विद्यालय से स्पष्टीकरण और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।