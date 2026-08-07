बलिया में कटान रोधी कार्य का चालक बाढ़ पीड़ित की बेटी को भगा ले गया, पिता ने दर्ज कराया मुकदमा

जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। गंगा उस पार एक गांव में कटान रोधी कार्य में पोकलेन मशीन चला रहा युवक गंगा उस पार के एक गांव की 22 वर्षीय युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस मामले में युवती के पिता द्वारा पोकलेन के चालक रंजीत कुमार निवासी कुशीनगर उत्तर प्रदेश के खिलाफ बैरिया थाने में शुक्रवार को संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है।

पिता ने आरोप लगाया है कि उक्त पोकलेन चालक गंगा के कटान रोधी कार्य में ठोकर बनाने के लिए पोकलेन चलता था और रोज पोकलेन लाकर के उसके घर के सामने खड़ा करता था। बुधवार को जब मैं मजदूरी करके वापस लौटा तो मेरी बेटी घर में नहीं थी। घर में पड़े फोन में अंतिम काल रंजीत कुमार का था। जिसने मेरी पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया है।