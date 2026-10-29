बलिया के रेवती में ट्रेलर और पिकअप की टक्कर में चालक और खलासी घायल

जागरण संवाददाता, रेवती (बलिया)। रेवती-सहतवार मार्ग पर मां पचरूखा देवी मंदिर से पूरब गुरुवार को दिन में बालू लदे ट्रेलर और आलू लदी पिकअप की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) रेवती में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बलिया रेफर कर दिया गया।

बिहार के डोरीगंज, छपरा से बालू लदा ट्रेलर सहतवार की ओर जा रहा था। वहीं, केवरा से आलू लादकर एक पिकअप रेवती आ रही थी। मां पचरूखा देवी मंदिर के पूरब दोनों वाहनों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप सवार केवरा निवासी खलासी 20 वर्षीय नीरज गुप्ता और चालक 28 वर्षीय अजय राजभर घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।