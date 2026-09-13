बलिया में सीएमओ के औचक निरीक्षण में दो पीएचसी पर डॉक्टर गायब, विभागीय कार्रवाई के निर्देश जारी

जागरण संवाददाता, बलिया। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने निकले सीएमओ डा. अभय नारायण राय ने रविवार को दो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। दोनों केंद्रों पर चिकित्सक अनुपस्थित मिले। नगपुरा पीएचसी के डिलीवरी प्वाइंट में गंदगी मिलने पर सीएमओ ने कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए।

सीएमओ दोपहर करीब एक बजे चिलकहर ब्लाक के नगपुरा पीएचसी पहुंचे। यहां चिकित्सक डा. हेमंत यादव अनुपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान डिलीवरी प्वाइंट की साफ-सफाई संतोषजनक नहीं मिली। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई और तत्काल सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने को कहा। इसके बाद करीब तीन बजे वह सोहांव ब्लाक के नसीरपुर कला पीएचसी पहुंचे।