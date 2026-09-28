बलिया में खेत की मेड़ का विवाद बना हत्या का कारण, चार आरोपित गिरफ्तार
बलिया के नगरा में खेत की मेड़ को लेकर चला आ रहा पुराना विवाद जानलेवा हो गया, जिसमें 25 वर्षीय ...और पढ़ें
HighLights
बलिया के नगरा में खेत की मेड़ पर विवाद से हत्या।
25 वर्षीय सोनू यादव की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या।
पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा।
जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। क्षेत्र के सेमरी मौजा के कालीचौरा डेरा में 12 कठ्ठा खेत की मेड़ को लेकर वर्षों से चला आ रहा विवाद रविवार को जानलेवा हो गया। बिजली का तार जोड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद 25 वर्षीय सोनू यादव की लाठी-डंडों से पिटाई कर दी गई। गंभीर रूप से घायल सोनू की उपचार के दौरान रविवार को मौत हो गई थी। घटना के बाद सोमवार को गांव में तनाव और सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस ने मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है।
पहले भी मारपीट में आठ लोगों पर दर्ज हो चुका है मुकदमा
रामकेवल यादव और सुमेर यादव के परिवार के बीच घर से कुछ दूरी पर स्थित खेत की मेड़ को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2019 में मेड़बंदी को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। उस समय नगरा थाने में दोनों पक्षों के आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन बताया जा रहा है।
पुरानी रंजिश के बीच बिजली तार जोड़ने को लेकर बढ़ा विवाद
स्वजन के अनुसार रविवार को बिजली का तार जोड़ने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर कुछ लोग लाठी-डंडे लेकर सोनू पर टूट पड़े। मारपीट में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। स्वजन का आरोप है कि खेत की मेड़ को लेकर दोनों पक्षों में वर्ष 2025 में भी विवाद हुआ था। उस दौरान भी दोनों परिवारों के युवक आमने-सामने आए थे। सोनू की मौत के बाद पिता रामकेवल यादव बेसुध पड़े हैं, जबकि मां कोशिला का रोकर बुरा हाल है।
गांव में पुलिस बल तैनात, छह आरोपितों पर दर्ज हुआ था मुकदमा
रविवार शाम को मामले में छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्र ने बताया कि मामले में शैलेंद्र यादव, सुमेर यादव, हरेराम यादव और राजकुमार निवासी सेमरी कालीचौरा को गिरफ्तार किया गया है। चारों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है, जबकि दो अज्ञात के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। घटना के बाद गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पर दो उपनिरीक्षक और छह कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े सभी तथ्यों और आरोपों की जांच की जा रही है तथा जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।