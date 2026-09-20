बलिया के दो पूर्व भाजपा जिलाध्यक्षों को बड़ी जिम्मेदारी, देवेन्द्र यादव देवरिया और जयप्रकाश साहू संतकबीरनगर के बने प्रभारी
बलिया के दो पूर्व भाजपा जिलाध्यक्षों, देवेंद्र यादव और जयप्रकाश साहू को पार्टी संगठन में नई जिम्मेदारियां मिली हैं। देवेंद्र ...और पढ़ें
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बलिया के दो पूर्व भाजपा जिलाध्यक्षों को नई जिम्मेदारी।
देवेंद्र यादव देवरिया, जयप्रकाश साहू संतकबीरनगर के प्रभारी बने।
नियुक्तियों से बलिया भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल।
जागरण संवाददाता, बलिया। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर फेरबदल करते हुए बलिया के दो वरिष्ठ नेताओं और पूर्व जिलाध्यक्षों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से 19 सितंबर को जारी जिला प्रभारियों की सूची में पूर्व जिलाध्यक्ष देवेन्द्र यादव को देवरिया और जयप्रकाश साहू को संतकबीरनगर जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है।
दोनों नेताओं को नई जिम्मेदारी मिलने से बलिया भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। देवेन्द्र यादव बलिया भाजपा के जिलाध्यक्ष समेत संगठन में कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। वहीं जयप्रकाश साहू भी जिलाध्यक्ष के रूप में पार्टी संगठन को मजबूत करने में भूमिका निभा चुके हैं।
हाल ही में भाजपा के गोरखपुर क्षेत्र की नई टीम की घोषणा के दौरान बलिया से किसी कार्यकर्ता को क्षेत्रीय टीम में स्थान नहीं मिला था। इसे लेकर जिले के कई कार्यकर्ताओं में मायूसी देखी गई थी। अब बलिया के दो वरिष्ठ नेताओं को गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देवरिया और संतकबीरनगर जैसे जिलों की जिम्मेदारी मिलने से संगठन में नई ऊर्जा का संचार हुआ है।
भाजपा की नई सूची में गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोरखपुर महानगर, गोरखपुर जिला, संतकबीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, लालगंज, मऊ और बलिया के जिला प्रभारियों की घोषणा की गई है। बलिया की जिम्मेदारी प्रेमचंद मिश्रा को सौंपी गई है।
पार्टी के स्तर पर इन नियुक्तियों को संगठन को अधिक सक्रिय बनाने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बलिया के दो वरिष्ठ नेताओं को नई जिम्मेदारी मिलने को स्थानीय कार्यकर्ता जिले के लिए सम्मान और संगठन में उसकी भूमिका बढ़ने के रूप में देख रहे हैं।