जागरण संवाददाता, बलिया। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष उमाशंकर पाठक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सुधीर राय ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।

जिलाध्यक्ष ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार देकर युवाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाई थी। उन्होंने टीएन शेषन के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआइआर के नाम पर विपक्ष से जुड़े मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि किसी नागरिक को मताधिकार से वंचित करना लोकतंत्र और संविधान की भावना के विपरीत है। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची की पारदर्शिता से जुड़े सवालों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र, संविधान और मताधिकार की रक्षा के लिए पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा।