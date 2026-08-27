जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 29 अगस्त को प्रस्तावित जनपद दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह व पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने तहसील बांसडीह अंतर्गत ग्राम गलाफरपुर स्थित प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया।

क्षेत्रीय विधायक केतकी सिंह ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी। डीएम व एसपी ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, मुख्यमंत्री जी के स्वागत, कार्यक्रम की अन्य व्यवस्थाओं तथा हैलीपेड निर्माण की तैयारियों की विस्तृत जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली।

अधिकारियों ने मौके पर चल रहे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करते हुए उनकी प्रगति भी देखी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यक्रम से जुड़ी सभी तैयारियां निर्धारित समय-सीमा में पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं को व्यवस्थित एवं सुचारु रखने के साथ-साथ सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने को कहा।

वहीं, पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने हैलीपैड निर्माण सहित कार्यक्रम स्थल पर चल रहे कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया।