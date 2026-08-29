बलिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे, बाढ़ प्रभावितों को देंगे राहत सामग्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों से बातचीत की और राहत सामग्री वितरित की।
HighLights
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।
सरयू और गंगा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया।
पीड़ितों से बातचीत कर राहत सामग्री का वितरण किया।
जागरण संवाददाता, बलिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार दोपहर करीब डेढ़ बजे हेलीकाप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरयू और गंगा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हालात का जायजा लेने के साथ ही बाढ़ प्रभावितों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनीं और बाढ़ राहत सामग्री का वितरण भी किया।