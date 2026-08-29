जागरण संवाददाता, बल‍िया। मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ शन‍िवार दोपहर करीब डेढ़ बजे हेलीकाप्‍टर से बाढ़ प्रभाव‍ित क्षेत्रों का न‍िरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्‍होंने सरयू और गंगा के बाढ़ प्रभाव‍ित क्षेत्रों के हालात का जायजा लेने के साथ ही बाढ़ प्रभाव‍ितों से बातचीत कर उनकी समस्‍याएं भी सुनीं और बाढ़ राहत सामग्री का व‍ितरण भी किया।