    यूपी के इस जिले में अपराध पर लगेगी लगाम, 13 प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी इन्स्टॉल होंगे

    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:40 AM (IST)
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:40 AM (IST)

    बलिया में अपराध रोकने और यातायात सुधारने के लिए 13 मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने जागरूकता अभियान चलाने, सरकारी ड्राइवरों के लिए सेमिनार आयोजित करने और प्रेशर हॉर्न हटाने के निर्देश दिए। शहर में साइन बोर्ड और होर्डिंग लगाने पर भी जोर दिया गया ताकि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।

    जागरण संवाददाता, बलिया। शहर में अपराध पर अंकुश लगाने और यातायात को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पहले चरण में 13 प्रमुख चौराहों पर कैमरे लगेंगे। दूसरे चरण में अन्य चौराहे भी सीसीटीवी की निगरानी में शामिल किए जाएंगे। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने इसके निर्देश दिए हैं।

    कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यातायात नियमों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाए। हर महीने सेमिनार और वर्कशाप आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जाए। सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत सरकारी ड्राइवरों से की जाए।

    जबकि टेंपो, ई-रिक्शा, स्कूल बस और ट्रक चालकों के लिए भी सेमिनार आयोजित किए जाएं। निर्देश दिया कि किसी भी सरकारी या प्राइवेट वाहन में लगे प्रेशर हार्न को तत्काल हटाया जाए। इसके लिए विशेष अभियान चलाए जाएं।

    डीएम ने ट्रैफिक नियमों का पालन कराने और सड़क हादसों में कमी लाने के लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर साइनेज बोर्ड, होर्डिंग और यातायात जागरूकता संदेश लगाने के निर्देश दिए। कहा कि सड़क सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रशासन, पुलिस और जनता सभी को मिलकर इसके प्रति सजग रहना होगा। बैठक में बीएसए मनीष कुमार के अलावा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।