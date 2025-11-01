यूपी के इस जिले में अपराध पर लगेगी लगाम, 13 प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी इन्स्टॉल होंगे

जागरण संवाददाता, बलिया। शहर में अपराध पर अंकुश लगाने और यातायात को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पहले चरण में 13 प्रमुख चौराहों पर कैमरे लगेंगे। दूसरे चरण में अन्य चौराहे भी सीसीटीवी की निगरानी में शामिल किए जाएंगे। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने इसके निर्देश दिए हैं।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यातायात नियमों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाए। हर महीने सेमिनार और वर्कशाप आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जाए। सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत सरकारी ड्राइवरों से की जाए।