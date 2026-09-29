जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। समाजवादी पार्टी के दिवंगत वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्व. रामगोविंद चौधरी के खिलाफ बैरिया ब्लाक में तैनात सचिव द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सहतवार थाने में स्वयं थानाध्यक्ष प्रशांत चौधरी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

तहरीर के अनुसार सोशल मीडिया फेसबुक पर यूजर आईडी - दिग्विजय सिंह त्रिकालद्रष्टा नाम की आईडी से दिवंगत सपा नेता के खिलाफ जानबूझकर अपमानजनक भाषा, गाली गलौज और अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए टिप्पणी की गई। इसका स्क्रीनशाट व्हाट्सएप के जरिए प्राप्त हुआ है।