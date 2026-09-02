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बलिया में अनोखा जन्मदिन: धूमधाम से मनाया अपनी भैंस बसंती का चौथा बर्थडे

By Vns Milan K. Gupta Edited By: Abhishek sharma
Updated: Wed, 02 Sep 2026 06:57 PM (IST)

बलिया के मनियर में राजेश कुमार वर्मा ने अपनी पालतू भैंस बसंती का चौथा जन्मदिन धूमधाम से मनाया। यह अनोखा ...और पढ़ें

HighLights

  1. राजेश वर्मा ने बलिया में अपनी पालतू भैंस बसंती का जन्मदिन मनाया।

  2. समारोह में गुब्बारों से सजावट, केक काटा और मिठाई बांटी गई।

  3. पशु-इंसान के भावनात्मक रिश्ते का यह अनोखा वीडियो वायरल हुआ।

जागरण संवाददाता, मनियर (बलिया)। मनियर थाना क्षेत्र के बड़गांव गांव में मंगलवार रात भैंस का जन्मदिन मनाने का अनोखा मामला सामने आया। गांव निवासी राजेश कुमार वर्मा ने अपनी पालतू भैंस ‘बसंती’ का चौथा जन्मदिन धूमधाम से मनाया। आयोजन स्थल को रंग-बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था। बसंती को फूलमाला पहनाने के साथ सिर पर ‘हैप्पी बर्थडे’ की टोपी लगाई गई।

ग्रामीणों की मौजूदगी में केक काटा गया। इस दौरान लोगों ने तालियां बजाकर ‘हैप्पी बर्थडे बसंती’ के नारे लगाए। इसके बाद राजेश वर्मा ने भैंस को केला और केक खिलाया तथा मौजूद ग्रामीणों में मिठाई बांटी। समारोह में गांव के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया।

आमतौर पर जन्मदिन समारोह परिवार के सदस्यों या बच्चों के लिए आयोजित किए जाते हैं, लेकिन राजेश वर्मा ने अपनी पालतू भैंस के प्रति लगाव को अलग अंदाज में व्यक्त किया। समारोह का वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इसे शेयर कर पशु और इंसान के बीच भावनात्मक रिश्ते की सराहना कर रहे हैं।