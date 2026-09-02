बलिया में अनोखा जन्मदिन: धूमधाम से मनाया अपनी भैंस बसंती का चौथा बर्थडे

जागरण संवाददाता, मनियर (बलिया)। मनियर थाना क्षेत्र के बड़गांव गांव में मंगलवार रात भैंस का जन्मदिन मनाने का अनोखा मामला सामने आया। गांव निवासी राजेश कुमार वर्मा ने अपनी पालतू भैंस ‘बसंती’ का चौथा जन्मदिन धूमधाम से मनाया। आयोजन स्थल को रंग-बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था। बसंती को फूलमाला पहनाने के साथ सिर पर ‘हैप्पी बर्थडे’ की टोपी लगाई गई।

ग्रामीणों की मौजूदगी में केक काटा गया। इस दौरान लोगों ने तालियां बजाकर ‘हैप्पी बर्थडे बसंती’ के नारे लगाए। इसके बाद राजेश वर्मा ने भैंस को केला और केक खिलाया तथा मौजूद ग्रामीणों में मिठाई बांटी। समारोह में गांव के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया।