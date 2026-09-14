जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। बांसडीहरोड थाना क्षेत्र के छाता क्रासिंग के समीप सोमवार सुबह सड़क किनारे गड्ढे में बांसडीह कोतवाली में तैनात सिपाही का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 2025 बैच के सिपाही पारितोष मिश्र के रूप में हुई है, जो प्रयागराज जनपद के होलागढ़ थाना क्षेत्र के निवासी थे।

बताया जा रहा है कि रविवार देर शाम पारितोष अपने बैच के अन्य सिपाहियों के साथ छाता गांव में पार्टी करने गए थे। पार्टी के बाद देर रात बाइक से लौटते समय उनकी बाइक छाता क्रासिंग के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे पानी भरे गड्ढे में जा गिरी।