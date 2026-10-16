जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। उभांव थाना क्षेत्र के खंदवा गांव में गुरुवार दोपहर से लापता पांच वर्षीय बालिका का शव शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे कुएं में उतराता मिला। घटना की जानकारी होते ही सभी लोग अवाक रह गए। बालिका की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

खंदवा गांव निवासी धर्मदेव की पांच वर्षीय पुत्री अनन्या गुरुवार दोपहर करीब दो बजे लापता हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर स्वजन ने उभांव पुलिस को तहरीर दी। इसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बालिका की तलाश शुरू कर दी थी।