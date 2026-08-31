राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित होंगे बलिया के शिक्षक अजीत कुमार श्रीवास्तव
उत्तर प्रदेश के 61 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार-2025 से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें बलिया के अजीत कुमार श्रीवास्तव भी ...और पढ़ें
HighLights
उत्तर प्रदेश के 61 शिक्षकों को मिलेगा राज्य अध्यापक पुरस्कार।
बलिया के अजीत कुमार श्रीवास्तव का हुआ चयन, आठवें क्रम पर नाम।
नवाचार के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए सम्मान।
जागरण संवाददाता, बलिया। बेसिक शिक्षा विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के 61 शिक्षक-शिक्षिकाओं को राज्य अध्यापक पुरस्कार-2025 से सम्मानित किया जाएगा। इनमें बलिया के शिक्षक अजीत कुमार श्रीवास्तव भी शामिल हैं। शासन की ओर से जारी सूची में उनका चयन राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए किया गया है।
अजीत कुमार श्रीवास्तव विकासखंड मुरली छपरा के उच्च प्राथमिक विद्यालय इब्राहिमाबाद में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। राज्य स्तरीय चयन समिति की ओर से 13, 14, 18 और 19 अगस्त 2025 को हुई बैठकों में की गई संस्तुति के आधार पर प्रदेश के 61 शिक्षक-शिक्षिकाओं को राज्य अध्यापक पुरस्कार-2025 प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
शासन की ओर से 31 अगस्त 2026 को जारी पत्र में पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों की सूची जारी की गई है। इसमें बलिया के अजीत कुमार श्रीवास्तव का नाम आठवें क्रम पर है। राज्य स्तरीय सम्मान के लिए चयनित होने की जानकारी मिलते ही जिले के शिक्षकों और उनके सहकर्मियों में खुशी का माहौल है।
शिक्षकों ने अजीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विद्यालय में पाठयक्रम को नवाचार के जरिये बच्चों को पढ़ाने के लिए यह पुरस्कार मिलेगा। इसकी जानकारी होने पर शिक्षकों उन्हें बधाई दी है।