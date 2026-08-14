यूपी में भाजपा के पूर्व विधायक की स्कार्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर मौत; CCTV में कैद हादसा

जागरण संवाददाता, चिलकहर (बलिया)। गड़वार क्षेत्र के चिलकहर पेट्रोल पंप के पास गुरुवार शाम स्कार्पियो की टक्कर से बाइक सवार 40 वर्षीय मोहम्मद अरशद अहमद की मौत हो गई। हादसे में होमगार्ड के जवान 45 वर्षीय ओमप्रकाश गुप्ता घायल हो गए। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस वाहन में पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह भी सवार थे जिन्हें हल्की चोट आई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जिस स्कार्पियो से दुर्घटना हुई, उसमें बैरिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह सवार थे। बताया गया कि वह खनवर में आयोजित रसड़ा के दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह की श्रद्धांजलि सभा से लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में शामिल स्कार्पियो लखनऊ की है।