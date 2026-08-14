यूपी में भाजपा के पूर्व विधायक की स्कार्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर मौत; CCTV में कैद हादसा
बलिया के चिलकहर में गुरुवार शाम स्कार्पियो की टक्कर से बाइक सवार मोहम्मद अरशद अहमद की मौत हो गई, जबकि होमगार्ड ओमप्रकाश गुप्ता घायल हो गए। दुर्घटनाग्र ...और पढ़ें
HighLights
चिलकहर में स्कार्पियो की टक्कर से बाइक सवार की मौत।
हादसे में होमगार्ड जवान और पूर्व विधायक घायल हुए।
पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू की, वाहन लखनऊ का था।
जागरण संवाददाता, चिलकहर (बलिया)। गड़वार क्षेत्र के चिलकहर पेट्रोल पंप के पास गुरुवार शाम स्कार्पियो की टक्कर से बाइक सवार 40 वर्षीय मोहम्मद अरशद अहमद की मौत हो गई। हादसे में होमगार्ड के जवान 45 वर्षीय ओमप्रकाश गुप्ता घायल हो गए। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस वाहन में पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह भी सवार थे जिन्हें हल्की चोट आई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जिस स्कार्पियो से दुर्घटना हुई, उसमें बैरिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह सवार थे। बताया गया कि वह खनवर में आयोजित रसड़ा के दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह की श्रद्धांजलि सभा से लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में शामिल स्कार्पियो लखनऊ की है।
यह वाहन पूर्व विधायक को चुनावी अभियान के दौरान सहयोग के रूप में मिला था। पूर्व विधायक ने अपने फेसबुक आईडी के माध्यम से भी वाहन के संबंध में जानकारी साझा की थी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे की परिस्थितियों और वाहन में सवार लोगों के संबंध में पुलिस स्तर से जांच की जा रही है।