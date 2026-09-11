जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। बांसडीहरोड क्षेत्र के एक गांव में महिलाओं के नहाने और शौच के दौरान कथित रूप से छिपकर वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित महिलाओं की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित युवक का मोबाइल कब्जे में ले लिया है।

पीड़ित महिलाओं ने पुलिस को बताया कि उन्हीं के गांव का एक लड़का लंबे समय से महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो कथित रूप से अपने मोबाइल में बना रहा था। इसकी जानकारी होने पर महिलाओं ने आरोपित के घर पहुंचकर विरोध जताया। आरोप है कि इस दौरान उसके भाई ने महिलाओं के साथ गाली-गलौज की और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।