थाना क्षेत्र के एक गांव की 10 वर्षीय बालिका संग दुष्कर्म का आरोपी ताड़ीबड़ागांव निवासी सद्दाम को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। वह कहीं भागने की फिराक में था। आरोपी सद्दाम मई से फरार चल रहा था। पुलिस ने मुखब‍िर की सूचना पर गुरुवार को बालिका संग दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुल‍िस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

नगरा (बलिया), संवाद सूत्र। बल‍िया के नगरा में पुलिस ने मुखब‍िर की सूचना पर गुरुवार को अलग-अलग जगहों से बालिका संग दुष्कर्म के आरोपी और संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। थाना क्षेत्र के एक गांव की 10 वर्षीय बालिका संग दुष्कर्म का आरोपी ताड़ीबड़ागांव निवासी सद्दाम को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। वह कहीं भागने की फिराक में था। आरोपी सद्दाम मई से फरार चल रहा था। नवव‍िवाह‍िता की मौत के मामले में पत‍ि ग‍िरफ्तार वहीं, मंगलवार की देर शाम नगरा कस्बा में दम घुटने से नवविवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने मृतका कुसुम के पति धनंजय शर्मा को सिकंदरपुर मार्ग से पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि, पुलिस को अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मृतका के भाई करनी निवासी पंकज शर्मा ने दहेज के लिए हत्या करने की तहरीर दी थी।

