यूपी में मानसूनी वर्षा का दौर जारी, पूर्वांचल में दो दिन गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
बलिया और पूर्वांचल में 19 अगस्त तक मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रहेंगी, जिससे गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और उमस से राहत मिलेगी।
HighLights
बलिया में 19 अगस्त तक सक्रिय रहेंगी मानसूनी गतिविधियां।
गरज-चमक के साथ बारिश से तापमान में आएगी गिरावट।
वज्रपात और तेज हवाओं से बचने की विशेष सलाह।
जागरण संवाददाता, बलिया। जिले में दो दिन मौसम का मिजाज बदला रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 19 अगस्त तक मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रह सकती हैं। इस दौरान जिले के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। बलिया समेत पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार जताए गए हैं।
मौसम में बदलाव के चलते सोमवार व मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहने के साथ बीच-बीच में बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आने से लोगों को उमस और गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।
मौसम विज्ञान केंद्र मिड्ढा के प्रभारी सुरेश सिंह के मुताबिक लगातार बादल बनने और स्थानीय मौसमीय परिस्थितियों के कारण अचानक तेज बारिश होने की स्थिति से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।
तेज हवा और आकाशीय बिजली को लेकर सतर्कता जरूरी
बारिश के दौरान तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की स्थिति में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वज्रपात की आशंका के समय खुले मैदान, खेत या अन्य खुले स्थानों पर खड़े होने से बचना चाहिए। पेड़ों, बिजली के खंभों और अन्य ऊंची संरचनाओं के नीचे खड़े होना भी जोखिम भरा हो सकता है।
विशेषज्ञों की सलाह है कि गरज-चमक शुरू होने पर लोग सुरक्षित पक्के भवनों के अंदर रहें और मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी मौसम की स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है।
बारिश की संभावना को देखते हुए किसानों को कृषि कार्य मौसम की स्थिति के अनुसार करने की सलाह है। तेज हवा और बारिश के दौरान खेतों में काम करने से बचना चाहिए। वहीं, जिन किसानों की फसल या कृषि सामग्री खुले में रखी है उन्हें बारिश से बचाव के लिए आवश्यक इंतजाम पहले से कर लेने चाहिए।
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