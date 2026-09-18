बलिया डीएम की पहल: अनाथ खुशबू के परिवार को मिलेगा सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ

जागरण संवाददाता, बलिया। संचार माध्यमों से जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मनियर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 निवासी खुशबू प्रसाद की स्थिति का संज्ञान लिया। मंगलवार को ईओ मनियर के माध्यम से खुशबू को बुलाकर डीएम ने अपने कार्यालय कक्ष में उससे वार्ता की और परिवार की समस्याओं की जानकारी ली।

खुशबू ने बताया कि उसके पिता वीरेंद्र गोंड और माता रंजू देवी का निधन हो चुका है। परिवार में दो छोटी बहनें व एक भाई हैं। माता-पिता के निधन के बाद चारों भाई-बहनों की जिम्मेदारी खुशबू के कंधों पर है। करीब दो माह पूर्व उसे नगर पंचायत मनियर में आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम मिला है।

परिवार की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को खुशबू की दोनों बहनों और भाई को कक्षा 12 तक निश्शुल्क शिक्षा दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही अंत्योदय राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, गैस कनेक्शन और बच्चों के लिए दो साइकिल उपलब्ध कराने को कहा।