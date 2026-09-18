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बलिया डीएम की पहल: अनाथ खुशबू के परिवार को मिलेगा सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ

By Lavkush Singh Edited By: Shivam Yadav
Published: Fri, 18 Sep 2026 08:58 PM (IST)

बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मनियर निवासी अनाथ खुशबू प्रसाद के परिवार की स्थिति का संज्ञान लिया है।

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HighLights

  1. डीएम ने खुशबू के अनाथ परिवार की समस्याओं का संज्ञान लिया।

  2. दोनों बहनों और भाई को कक्षा 12 तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी।

  3. परिवार को अंत्योदय, आयुष्मान, गैस कनेक्शन व अन्य योजनाएं मिलेंगी।

जागरण संवाददाता, बलिया। संचार माध्यमों से जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मनियर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 निवासी खुशबू प्रसाद की स्थिति का संज्ञान लिया। मंगलवार को ईओ मनियर के माध्यम से खुशबू को बुलाकर डीएम ने अपने कार्यालय कक्ष में उससे वार्ता की और परिवार की समस्याओं की जानकारी ली।

खुशबू ने बताया कि उसके पिता वीरेंद्र गोंड और माता रंजू देवी का निधन हो चुका है। परिवार में दो छोटी बहनें व एक भाई हैं। माता-पिता के निधन के बाद चारों भाई-बहनों की जिम्मेदारी खुशबू के कंधों पर है। करीब दो माह पूर्व उसे नगर पंचायत मनियर में आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम मिला है।

परिवार की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को खुशबू की दोनों बहनों और भाई को कक्षा 12 तक निश्शुल्क शिक्षा दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही अंत्योदय राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, गैस कनेक्शन और बच्चों के लिए दो साइकिल उपलब्ध कराने को कहा।

परिवार को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से भी लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा परिवार के लिए शौचालय की व्यवस्था और घर तक पहुंचने वाले मार्ग का निर्माण कराया गया है। प्रशासन की पहल से चारों भाई-बहनों को शिक्षा सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।