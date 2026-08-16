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पति का शव लेकर 50 मीटर दूर ही पहुंचे थे कि पत्नी ने भी त्याग दिए प्राण, बलिया में एक साथ उठीं दो अर्थियां

By Milan Kumar Gupta Edited By: Ashish Mishra
Updated: Sun, 16 Aug 2026 10:50 PM (IST)

बलिया के रतसर नगर पंचायत में एक मार्मिक घटना सामने आई, जहां पति के निधन के बाद उनकी अंतिम यात्रा के दौरान पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए। इसके बाद पति-पत्नी का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. पति सरल कनौजिया का 80 वर्ष की आयु में निधन।

  2. अंतिम यात्रा के दौरान पत्नी मुन्निया देवी ने भी प्राण त्यागे।

  3. बलिया में पति-पत्नी का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार।

जागरण संवाददाता, बलिया। रतसर नगर पंचायत के आनंद नगर (वार्ड संख्या 14) में रविवार को पति-पत्नी के एक साथ अंतिम संस्कार का मार्मिक दृश्य ने सबकी आंखें नम कर दीं। शनिवार की रात 80 वर्षीय सरल कनौजिया का निधन हो गया।

रविवार सुबह स्वजन और ग्रामीण उनकी अंतिम यात्रा लेकर निकले थे। अभी शवयात्रा घर से करीब 50 मीटर ही दूर पहुंची थी कि उनकी पत्नी मुन्निया देवी के निधन की सूचना मिली।

पति की अंतिम यात्रा के बीच पत्नी के निधन की खबर मिलते ही स्वजन और ग्रामीण स्तब्ध रह गए। शवयात्रा को वापस घर लाया गया। इसके बाद दोनों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया गया।

स्वजन और ग्रामीणों की मौजूदगी में पति-पत्नी की अर्थियां एक साथ उठीं और एक ही स्थान पर दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं।

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में भी इसकी चर्चा होने लगी। लोगों ने इसे दांपत्य जीवन के गहरे जुड़ाव का भावुक प्रसंग बताया। दोनों के एक साथ अंतिम विदाई लेने की घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही।

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