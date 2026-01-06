Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बलिया से माघ मेले में जा रहे यात्रियों को बड़ी राहत, रोडवेज 50 अतिरिक्त बसों का कर रहा संचालन

    By Baliya Photographer Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 04:21 PM (IST)

    बलिया से प्रयागराज माघ मेले के लिए 50 रोडवेज बसें लगाई गई हैं, लेकिन ठंड के कारण यात्री नहीं मिल रहे हैं। बसें स्टैंड पर खाली खड़ी हैं। रोडवेज प्रशासन ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, बलिया। माघ मेला के लिए बलिया से प्रयागराज के लिए रोडवेज की 50 बसें लगाई गई हैं, लेकिन ठंड व गलन के बीच सवारियों के अभाव में बसें स्टैंड पर ही खड़ी हैं।

    ऐसे में रोडवेज प्रशासन प्रमुख स्नान तिथियों पर यात्रियों की भीड़ की उम्मीद जता रहा है। वहीं दूसरी तरफ छपरा से बलिया हाेते प्रयागराज को चलने वाली 05113 छपरा-प्रयागराज रामबाग मेला विशेष गाड़ी भी गत रविवार को निरस्त रही।

    प्रयागराज में 40 दिनों तक चलने वाले माघ मेला का शुभारंभ तीन जनवरी से ही हो गया है। जबकि इसका समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। माघ मेला का पहला स्नान पौष पूर्णिमा पर तीन जनवरी, दूसरा स्नान मकर संक्रांति को 15 जनवरी, तीसरा स्नान मौनी अमावस्या को 18 जनवरी, चौथा स्नान बसंत पंचमी 23 जनवरी को, चौथा स्नान माघी पूर्णिमा एक फरवरी को और अंतिम स्नान महाशिवरात्रि को होगा।

    माघ मेला के लिए बलिया से भी 50 रोडवेज बसें संचालित की जा रही है। लेकिन अधिकांश बसें सवारियों के अभाव में खाली पड़ी है।

    इस बारे में एआरएम अजय कुमार ने बताया कि बलिया डिपो में निगम की 60 बसों के अलावा 28 अनुबंधित बसें भी है। इनमें से शासन के निर्देश पर 50 बसों का संचालन माघ मेला के लिए किया जा रहा है। लेकिन सवारियां कम मिल रही है। प्रमुख स्नान के दिनों में भीड़ बढ़ने की उम्मीद है।