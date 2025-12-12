Language
    शादी के 10 दिन बाद दुल्हन प्रेमी संग फरार, परीक्षा का झांसा देकर ले गई लाखों के गहने

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 01:44 PM (IST)

    बलिया के सिकंदरपुर क्षेत्र में शादी के दस दिन बाद एक दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। परीक्षा देने के बहाने वह अपने पति से अलग हुई और प्रेमी संग ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। सिकंदरपुर क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पंदह गांव निवासी सतीश वर्मा की शादी बीते दो दिसंबर को सिवानकला गांव की पूजा वर्मा से हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी। लेकिन शादी के मात्र दस दिन बाद ही दुल्हन अपने प्रेमी संग फरार हो गई।

    गुरुवार को पूजा अपने पति सतीश के साथ दादर आश्रम स्थित श्रीबजरंग स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परीक्षा देने पहुंची। परीक्षा शुरू होने से पहले उसने अपने पति से कहा कि आप घर चले जाइए, परीक्षा खत्म होने पर ले जाइएगा।

    सतीश उसके कहने पर घर लौट आया। लेकिन यह केवल एक बहाना निकला। जब परीक्षा समाप्त होने पर सतीश कालेज पहुंचा, तो पूजा वहां मौजूद नहीं थी।

    पूछताछ के बाद पता चला कि वह परीक्षा देने आई ही नहीं थी। बल्कि पहले से बनाई गई योजना के तहत वह अपने प्रेमी के साथ भाग निकली। यह खबर मिलते ही पति और स्वजन के होश उड़ गए।परिवार के अनुसार पूजा घर से पिट्ठू बैग लेकर निकली थी। ननद के पूछने पर उसने कहा था कि परीक्षा की कापी-किताबें हैं, लेकिन बाद में पता चला कि बैग में उसके कपड़े, महत्वपूर्ण कागजात और घर के सामान थे।

    स्वजन का आरोप है कि पूजा कस्तूरी महाविद्यालय नवानगर में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और कॉालेज के ही एक युवक से उसका प्रेम-प्रसंग चल रहा था। आरोप यह भी है कि पूजा अपने साथ ढाई से तीन लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने और 25,000 रुपये नकद ले गई है। सतीश का परिवार सदमे में है।

    पुलिस को तहरीर देकर पत्नी का पता लगाने की गुहार लगाई है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक सिकंदरपुर मूलचंद चौरसिया ने बताया कि मामला संज्ञान में ले लिया गया है। तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।