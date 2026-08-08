बलिया के स्कूल परिसर में उगेंगी सब्जियां, ग्राम पंचायतों को सौंपी गई जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को ताजा एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए नवानगर विकासखंड में पोषण वाटिकाएं विकसित की जाएंगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत 11 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया गया है। प्रत्येक केंद्र के लिए पांच हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

निर्माण कार्य संबंधित ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की सूची के अनुसार खटंगा, सिकिया, बेलसड़ी, हडसर, कोथ, डुहा बिहरा, चेतन किशोर और सिवानकला ग्राम पंचायतों के 11 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका विकसित होगी। यहां पालक, मेथी, सहजन, टमाटर, भिंडी, लौकी, बैंगन सहित मौसमी हरी सब्जियां उगाई जाएंगी।