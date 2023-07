भाई को ढूंढ़ती रहीं बहनों की आंखें, कार में दम घुटने से मासूम की मौत; हर किसी को रुला रहा मां का विलाप

रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के चिंतामणिपुर गांव में कार में दम घुटने से जान गंवाने वाला सत्यम अपने पीछे दुखों का सैलाब छोड़ गया। उसकी मौत से हर कोई मर्माहत है। उसकी मां सरिता का विलाप देखकर लोगों को कलेजा कांप जा रहा था। वह बार-बार बेसुध हो जा रही थी। गांव के सोनू कुमार का पुत्र सत्यम दोपहर लगभग एक बजे खेलते-खेलते कार के अंदर चला गया।

भाई को ढूंढ़ती रहीं बहनों की आंखें, कार में दम घुटने से मासूम की मौत

जागरण संवाददाता, बलिया : रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के चिंतामणिपुर गांव में कार में दम घुटने से जान गंवाने वाला सत्यम अपने पीछे दुखों का सैलाब छोड़ गया। उसकी मौत से हर कोई मर्माहत है। उसकी मां सरिता का विलाप देखकर लोगों को कलेजा कांप जा रहा था। वह बार-बार बेसुध हो जा रही थी। गांव के सोनू कुमार का पुत्र सत्यम दोपहर लगभग एक बजे खेलते-खेलते कार के अंदर चला गया। खेल-खेल में ही उसने भीतर से कार के दरवाजे भी बंद कर लिए। घर वालों को लगा कि कहीं आसपास खेल रहा होगा। इसलिए सब निश्चिंत थे। शाम करीब पांच बजे पड़ोसी गुड्डू ने कार में सत्यम को अचेत देखा तो इसकी जानकारी स्वजन को दी। कार लाक न होने की वजह से हुआ हादसा आनन-फानन स्वजन उसे रसड़ा अस्पताल गए जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृत बच्चे के पिता सोनू कुमार मजदूरी करते हैं। उनका भाई मोनू कार चलाकर जीविकोपार्जन करता है। वह कार दरवाजे पर खड़ी कर घर में चला गया। उसने कार का दरवाजा लाक नहीं किया था। इसी कारण सत्यम खेलते-खेलते कार के भीतर जा पहुंचा। सत्यम की दो बहनें हैं। दो बेटियों और बेटों के साथ मेहनत के बल पर हंसी-खुशी जीवन गुजर-बसर कर रहे सोनू कुमार की आंखें पथरा सी गईं। इस घटना में घर का चिराग बुझ गया। सत्यम की बहन आठ वर्षीय अलिशा और छह वर्षीय चांदनी की आंखें अपने भाई को खोजतीं रहीं। स्वजन सहित ग्रामीणों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सोनू के भाई मोनू ने चार-पांच साल पहले पुरानी हुंडई गेट्ज कार खरीदी थी। वही कार उसके भतीजे के लिए काल बन जाएगी उसने कभी सोचा नहीं होगा। इस घटना ने उसे बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। आगामी 21 सितंबर को उसका जन्मदिन था। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए बातें सतर्कता वरिष्ठ चिकित्सक डा. अभिषेक मिश्रा ने बताया कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सतर्कता आवश्यक है। कार में बंद होने पर बच्चे दो से चार घंटे तक संघर्ष कर सकते हैं। आक्सीजन की कमी होने पर उत्सर्जित कार्बन डाइआक्साइड दोबारा ग्रहण करने पर दम फूलने लगता है। कुछ देर बाद सांसें थम जातीं हैं। ऐसी दुखद घटनाओं से बचने के लिए कार रखने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि गेट लाक हों। खिड़की के शीशे थोड़ खुले रखें।

Edited By: Abhishek Pandey