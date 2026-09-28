जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। सिकंदरपुर क्षेत्र में सोमवार सुबह कोचिंग जा रही 15 वर्षीय छात्रा को रास्ते में रोककर चाकू दिखाने और अगवा करने की कोशिश का मामला सामने आया है। छात्रा के शोर मचाने पर आरोपित मौके से फरार हो गया। घटना का विरोध करने पर छात्रा के भाई को भी जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पीड़िता ने चौकी प्रभारी सिकंदरपुर को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

तहरीर के अनुसार, छात्रा प्रतिदिन सिकंदरपुर-बालूपुर मार्ग से कोचिंग जाती है। आरोप है कि रुद्रावार निवासी इमरान खान उसे रास्ते में परेशान करता था। छात्रा के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 7:20 बजे वह कोचिंग जा रही थी। इसी दौरान आरोपित ने रास्ता रोककर चाकू दिखाया और धमकाने लगा। आरोप है कि उसने छात्रा को जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास किया।