जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। इंटरनेट मीडिया पर कूद-कूदकर स्कूल जाने का वीडियो प्रसारित होने के बाद चर्चा में आई बलिया के मनियर क्षेत्र के दिघेड़ा गांव की दिव्यांग छात्रा रागिनी ने शनिवार को लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की।

बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू रागिनी को उसके माता-पिता देवेंद्र राजभर और बबिता राजभर के साथ सड़क मार्ग से लखनऊ लेकर पहुंचे। मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने रागिनी को दो लाख रुपये का चेक प्रदान किया। वहीं, सपा कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं ने अपनी ओर से 50 हजार रुपये की नकद सहायता भी दी।

अखिलेश यादव ने रागिनी के बेहतर इलाज की जिम्मेदारी लखनऊ स्थित किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में लेने का आश्वासन दिया। मुलाकात के दौरान केजीएमयू के एक चिकित्सक ने मौके पर रागिनी के स्वास्थ्य की जांच भी की। इसके साथ बचपन में हुए एक हादसे के कारण रागिनी के दोनों पैर खराब हो गए थे।