जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। इंटरनेट मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के दुरुपयोग का गंभीर मामला सामने आया है। शादी तय होने के बाद युवती द्वारा बातचीत बंद करने से नाराज युवक पर एआई की मदद से उसकी अश्लील तस्वीरें व वीडियो तैयार कर फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड करने का आरोप लगा है।

पीड़ित युवती के मंगेतर की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आंबेडकरनगर के अकबरपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक की शादी बांसडीह क्षेत्र के एक गांव की युवती से तय हुई है। दोनों की सगाई भी हो चुकी है। मंगेतर के अनुसार, युवक पहले युवती से इंस्टाग्राम पर बातचीत करता था।

युवती ने कुछ समय पहले उससे संपर्क समाप्त कर दिया। आरोप है कि इससे नाराज होकर आरोपित ने युवती को बदनाम और ब्लैकमेल करने की नीयत से एआई तकनीक का इस्तेमाल कर आपत्तिजनक तस्वीरें व वीडियो तैयार किए। आरोपित ने युवती के मंगेतर के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आइडी बनाकर उस पर सामग्री अपलोड कर दिया।