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बल‍िया में शादी तय होने के बाद युवती ने बातचीत बंद कर तो नाराज प्रेमी ने फोटो-वीडियो वायरल कि‍या

By Vns Milan K. Gupta Edited By: Abhishek sharma
Updated: Fri, 28 Aug 2026 05:57 PM (IST)

बलिया में शादी तय होने के बाद युवती से बातचीत बंद होने पर एक युवक ने एआई की मदद से ...और पढ़ें

बलिया में एआई से अश्लील तस्वीरें बनाकर युवती को ब्लैकमेल करने का मामला। (AI Image)

बलिया में एआई से अश्लील तस्वीरें बनाकर युवती को ब्लैकमेल करने का मामला। (AI Image)

HighLights

  1. युवक ने एआई से युवती की अश्लील तस्वीरें बनाईं।

  2. फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर ब्लैकमेल करने का आरोप।

  3. पुलिस ने मंगेतर की शिकायत पर जांच शुरू कर दी।

जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। इंटरनेट मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के दुरुपयोग का गंभीर मामला सामने आया है। शादी तय होने के बाद युवती द्वारा बातचीत बंद करने से नाराज युवक पर एआई की मदद से उसकी अश्लील तस्वीरें व वीडियो तैयार कर फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड करने का आरोप लगा है।

पीड़ित युवती के मंगेतर की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आंबेडकरनगर के अकबरपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक की शादी बांसडीह क्षेत्र के एक गांव की युवती से तय हुई है। दोनों की सगाई भी हो चुकी है। मंगेतर के अनुसार, युवक पहले युवती से इंस्टाग्राम पर बातचीत करता था।

युवती ने कुछ समय पहले उससे संपर्क समाप्त कर दिया। आरोप है कि इससे नाराज होकर आरोपित ने युवती को बदनाम और ब्लैकमेल करने की नीयत से एआई तकनीक का इस्तेमाल कर आपत्तिजनक तस्वीरें व वीडियो तैयार किए। आरोपित ने युवती के मंगेतर के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आइडी बनाकर उस पर सामग्री अपलोड कर दिया।

आरोप है कि वह अन्य लोगों से चैट कर आपत्तिजनक फोटो-वीडियो भी भेज रहा था। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि साइबर सेल की मदद से फर्जी अकाउंट और संबंधित मोबाइल नंबरों की जांच की जा रही है। आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।