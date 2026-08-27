आमिर ने मेरे गहने छीने, मुझे जहर खिला दिया, मरने से पहले ब्यूटी पार्लर संचालिका ने बनाया वीडियो

जागरण संवाददाता, मनियर (बलिया)। मनियर कस्बे के वार्ड नंबर 12 निवासी ब्यूटी पार्लर संचालिका पूनम देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने उसके पति समेत दो लोगों को नामजद किया है।

मरने से पहले संचालिका ने एक वीडियो बनाया था। जिसे में वह अपने प्रेमी पर जहर देने और गहने हड़पने का आरोप लगा रही है। हालांकि, गंभीर हालत में संचालिका को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। गुरुवार को महिला का वीडियो सामने आया है।

जिसके बाद पिता की लिखित शिकायत पर पुलिस ने महिला के प्रेमी और पति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। यह घटना जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर मनियर थाना क्षेत्र का है। मृतका पूनम गुप्ता के पिता महावीर घाट बलिया निवासी रामजी गुप्ता की तहरीर पर 27 अगस्त को मनियर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने बृजेश गुप्ता व मोहम्मद आमिर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है।

मनियर कस्बे की रहने वाली ब्यूटी पार्लर संचालिका पूनम गुप्ता का पति बृजेश से लम्बे समय से विवाद चल रहा था। कोर्ट में तलाक का मामला विचारधीन था। पति से अगलाव के बाद वह कस्बे में एक किराए के मकान में रहती थी। रविवार को पति बृजेश ने उसे गंभीर हालत में मनियर सीएचसी में पहुंचाया था, लेकिन पूनम की हालत गंभीर देखते हुए डाक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

मरने से पहले पूनम ने एक वीडियो बनाया था। जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार प्रेमी को बताया था। वीडियो में साफतौर पूनम कहती दिखाई पड़ रही है कि प्रेमी ने उसने गहने छीनकर जहर दिखा है। हालांकि, पूनम की मौत के बाद बलिया कोतवाली के महावीर घाट निवासी पिता रामजी गुप्ता ने गैर-समुदाये के प्रेमी अमीर और दामाद बृजेश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।

हादसे में बेटे की मौत, बेटी ने भी की थी आत्महत्या

पिता रामजी गुप्ता ने बताया कि फरवरी 2001 में पूनम की शादी बृजेश गुप्ता से हुई थी। उनका दामाद बृजेश किराने की दुकान चलता है। पूनम को दो बच्चे थे। बेटा राजन और बेटी रूचि। उनकी भी मौत हो चुकी है। बताया कि छह महीने पहले बेटा राजन एक रिश्तेदार के श्राद्ध से शामिल होकर घर लौट रहा था। जहां भरथपूरा इलाके में एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी। जबकि दो साल पहले बेटी रूचि ने भी घर पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। बताया बच्चों की मौत के बाद बेटी पूनम टूट चुकी थी। इसका फायदा उठाकर अमीर ने बेटी से नजदीकियां बढ़ाई थी।

पिता ने दामाद समेत दो लोगों पर बेटी को जहर देकर हत्या करने का लगाया आरोप प्रभारी निरीक्षक ने अजय त्रिपाठी ने बताया कि महिला की मौत के बाद पति बृजेश कुमार ने पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी थी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जहां मृतका के पिता ने दामाद समेत दो लोगों पर बेटी को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्टया में जहरीले प्रदार्थ के सेवन से महिला की मौत हुई है।