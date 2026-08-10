जागरण संवाददाता, भरौली (बलिया)। नरहीं थाना क्षेत्र के कोटवा नारायणपुर घाट पर सोमवार को सावन की सोमवारी पर गंगा स्नान करने आए युवक की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद घाट पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। कई घंटे की मशक्कत के बाद युवक को गहरे पानी से बाहर निकाला गया।

स्वजन उसे जीवित होने की उम्मीद में बक्सर सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। शाहपुर थाना क्षेत्र के भांवरकोल, गाजीपुर निवासी छोटे लाल यादव का 18 वर्षीय पुत्र आदित्य यादव सोमवार को अपने दोस्तों संदीप, अमन और जयप्रकाश के साथ कोटवा नारायणपुर घाट पर गंगा स्नान करने आया था।

स्नान के दौरान आदित्य अचानक गहरे पानी में चला गया। उसके डूबने की जानकारी होते ही दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी की गहराई अधिक होने के कारण वह देखते ही देखते लापता हो गया। दोस्तों ने तत्काल घटना की सूचना उसके स्वजन को दी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घाट पर जुट गए।

नरहीं थाने की पुलिस भी गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू कराई। पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने कई घंटे तक नदी में खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद बलिया में सक्रिय एनडीआरएफ-11 वाराणसी की टीम को सूचना दी गई।

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