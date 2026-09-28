जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। सिकंदरपुर स्थित फाइनेंस कंपनी के ग्राहकों से ऋण की किस्त के रूप में वसूली गई 1,99,213 रुपये की रकम कंपनी खाते में जमा नहीं करने के आरोप में शाखा प्रबंधन ने सेल्स आफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। रकम मांगने पर गाली-गलौज और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, देवरिया के भाटपार रानी क्षेत्र के सिकरहाटा निवासी अभिषेक कुमार मिश्रा, आइआइएफएल समस्ता फाइनेंस लिमिटेड में सेल्स आफिसर के पद पर कार्यरत था। उसकी जिम्मेदारी ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने के साथ स्वीकृत ऋण की किस्तों की वसूली कर कंपनी के खाते में जमा कराने की थी।

शाखा प्रबंधक विशाल यादव की तहरीर के मुताबिक, कंपनी की आडिट टीम ने शाखा के रिकार्ड और लेनदेन की जांच की तो विभिन्न तिथियों में ग्राहकों से वसूली गई 1,99,213 रुपये की रकम कंपनी खाते में जमा नहीं मिली। कंपनी का आरोप है कि यह रकम यूपीआई और नकद के माध्यम से ग्राहकों से प्राप्त की गई थी। शाखा प्रबंधन ने कर्मचारी से रकम जमा करने को कहा।