जागरण संवाददाता, बलिया। भाजपा की जिला कार्यसमिति की एक महिला सदस्य ने जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा सहित चार लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए गुरुवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। महिला ने पोस्टर के माध्यम से विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई।

महिला का आरोप है कि जिलाध्यक्ष ने उनका शोषण और दुष्कर्म किया तथा आपत्तिजनक वीडियो बनवाया। विरोध करने पर वीडियो प्रसारित करने की धमकी देने और उसे इंटरनेट मीडिया पर साझा करने का भी आरोप लगाया। बताया क‍ि वह न्‍याय चाहती हैं।

महिला के अनुसार, शिकायत के बाद 15 सितंबर को बांसडीह कोतवाली में जिला महामंत्री आलोक सिंह मोनू, गणेश गुप्ता और अजीत मिश्र चंदन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई, लेकिन जिलाध्यक्ष का नाम उसमें शामिल नहीं किया गया।उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।