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बल‍िया में भाजपा मह‍िला नेता ने पार्टी के ही महामंत्री पर न‍िजी वीड‍ियो वायरल करने का लगाया आरोप, अध्‍यक्ष पर भी गंभीर आरोप

By Vns Milan K. Gupta Edited By: Abhishek sharma
Published: Sat, 03 Oct 2026 11:08 AM (IST)

बलिया में एक भाजपा महिला नेता ने पार्टी के जिला महामंत्री आलोक सिंह समेत तीन लोगों पर निजी वीडियो प्रसारित ...और पढ़ें

बलिया में भाजपा महिला नेता का आरोप, पार्टी महामंत्री ने वायरल किया निजी वीडियो, जिलाध्यक्ष पर भी लगे गंभीर आरोप। (प्रतीकात्‍मक)

बलिया में भाजपा महिला नेता का आरोप, पार्टी महामंत्री ने वायरल किया निजी वीडियो, जिलाध्यक्ष पर भी लगे गंभीर आरोप। (प्रतीकात्‍मक)

HighLights

  1. भाजपा महिला नेता ने निजी वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाया।

  2. भाजपा जिला महामंत्री आलोक सिंह समेत तीन पर एफआईआर दर्ज।

  3. जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा पर भी मामले में शामिल होने का आरोप।

जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। बांसडीह क्षेत्र की एक महिला भाजपा नेता की तहरीर पर पुलिस ने निजी वीडियो कथित रूप से प्रसारित करने के मामले में भाजपा जिला महामंत्री आलोक सिंह समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। महिला का आरोप है कि उसकी बिना सहमति और अनुमति के निजी वीडियो प्रसारित कर उसकी निजता और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया।

इस बाबत महिला ने भाजपा जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा पर भी मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है। हालांकि, मुकदमे में उनका नाम दर्ज नहीं है। जिला अध्यक्ष ने महिला के आरोपों को खारिज किया है, जबकि महिला का आरोप है कि जिला अध्यक्ष अपने पावर का इस्तेमाल कर मुकदमे में नाम नहीं आने दिया।

कोतवाल राकेश कुमार सिंह ने बताया कि महिला ने तहरीर में केवरा गांव निवासी अजीत मिश्रा पर निजी वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाया है। इसमें वीडियो काल के दौरान की बातचीत और बाथरूम में स्नान करने का निजी वीडियो शामिल होने की बात कही गई है। महिला ने बातचीत के इडियो-वीडियो साक्ष्य पुलिस को उपलब्ध कराने की बात कही है।

तहरीर के अनुसार, अजीत मिश्रा ने थाना प्रभारी के समक्ष कथित तौर पर बताया कि उक्त वीडियो शहर कोतवाली क्षेत्र निवासी भाजपा जिला महामंत्री आलोक सिंह ने उसके व्हाट्सएप पर भेजा था। महिला ने गणेश गुप्ता, अजीत मिश्रा और आलोक सिंह पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। पुलिस वीडियो के स्रोत, प्रसारण और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। वहीं बताया गया क‍ि घटना एक माह पहले की है, इसमें 15 सितंबर को मुकदमा दर्ज हुआ था। भाजपा महिला नेता ने कार्रवाई नहीं होते देखा तो सार्वज‍न‍िक तौर पर आरोप लगाया है। 