जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। बांसडीह क्षेत्र की एक महिला भाजपा नेता की तहरीर पर पुलिस ने निजी वीडियो कथित रूप से प्रसारित करने के मामले में भाजपा जिला महामंत्री आलोक सिंह समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। महिला का आरोप है कि उसकी बिना सहमति और अनुमति के निजी वीडियो प्रसारित कर उसकी निजता और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया।

इस बाबत महिला ने भाजपा जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा पर भी मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है। हालांकि, मुकदमे में उनका नाम दर्ज नहीं है। जिला अध्यक्ष ने महिला के आरोपों को खारिज किया है, जबकि महिला का आरोप है कि जिला अध्यक्ष अपने पावर का इस्तेमाल कर मुकदमे में नाम नहीं आने दिया।

कोतवाल राकेश कुमार सिंह ने बताया कि महिला ने तहरीर में केवरा गांव निवासी अजीत मिश्रा पर निजी वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाया है। इसमें वीडियो काल के दौरान की बातचीत और बाथरूम में स्नान करने का निजी वीडियो शामिल होने की बात कही गई है। महिला ने बातचीत के इडियो-वीडियो साक्ष्य पुलिस को उपलब्ध कराने की बात कही है।