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बल‍िया में शराब के नशे में मोबाइल टावर पर चढ़कर युवक ने किया हंगामा, लोगों की अटकी रही सांस

By Vns Milan K. Gupta Edited By: Abhishek sharma
Updated: Fri, 28 Aug 2026 06:54 PM (IST)

बलिया के कठही गांव में एक युवक शराब के नशे में एयरटेल टावर पर चढ़ गया और करीब एक घंटे ...और पढ़ें

बलिया में शराब के नशे में युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, एक घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा।

बलिया में शराब के नशे में युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, एक घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा।

HighLights

  1. बलिया के कठही गांव में युवक टावर पर चढ़ा।

  2. शराब के नशे में एक घंटे तक हंगामा किया।

  3. ग्रामीणों व परिजनों के समझाने पर नीचे उतरा।

जागरण संवाददाता, मझौवा (बलिया)। हल्दी क्षेत्र के कठही गांव में शुक्रवार शाम शराब के नशे में एक युवक एयरटेल टावर पर चढ़ गया और करीब एक घंटे तक हंगामा करता रहा। अचानक हुई इस घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

कठही गांव निवासी कृष्णा राम पुत्र मुन्नाराम शराब के नशे में गांव के ही रामजी यादव के दरवाजे पर पहुंचा। वहां लगे एयरटेल टावर पर वह अचानक चढ़ गया और ऊपर से हंगामा करने लगा। युवक को टावर पर चढ़ा देख आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने उसे नीचे उतरने के लिए काफी समझाने-बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह काफी देर तक टावर पर ही डटा रहा।

घटना की जानकारी होने पर युवक के स्वजन भी मौके पर पहुंचे और उसे नीचे उतरने के लिए समझाया। करीब एक घंटे बाद काफी प्रयास के बाद युवक स्वयं टावर से नीचे उतर आया। इसके बाद ग्रामीणों और स्वजन ने राहत की सांस ली।

घटना की सूचना मिलते ही हल्दी पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवक नीचे उतर चुका था और स्थिति सामान्य हो गई थी। पुलिस ने ग्रामीणों और स्वजन से घटना के संबंध में जानकारी ली। युवक के टावर पर चढ़ने के कारणों को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चा होती रही।