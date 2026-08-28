जागरण संवाददाता, मझौवा (बलिया)। हल्दी क्षेत्र के कठही गांव में शुक्रवार शाम शराब के नशे में एक युवक एयरटेल टावर पर चढ़ गया और करीब एक घंटे तक हंगामा करता रहा। अचानक हुई इस घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

कठही गांव निवासी कृष्णा राम पुत्र मुन्नाराम शराब के नशे में गांव के ही रामजी यादव के दरवाजे पर पहुंचा। वहां लगे एयरटेल टावर पर वह अचानक चढ़ गया और ऊपर से हंगामा करने लगा। युवक को टावर पर चढ़ा देख आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने उसे नीचे उतरने के लिए काफी समझाने-बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह काफी देर तक टावर पर ही डटा रहा।

घटना की जानकारी होने पर युवक के स्वजन भी मौके पर पहुंचे और उसे नीचे उतरने के लिए समझाया। करीब एक घंटे बाद काफी प्रयास के बाद युवक स्वयं टावर से नीचे उतर आया। इसके बाद ग्रामीणों और स्वजन ने राहत की सांस ली।