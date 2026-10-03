जागरण संवाददाता, बलिया। जीवित्पुत्रिका (जिउतिया) पर्व के एक दिन पूर्व नहाय-खाय पर गत शुक्रवार को मड़ुआ के आटे की लिट्टी-रोटी खाना चोकन और आसचौरा गांव के लोगों को भारी पड़ गया। भोजन करने के बाद करीब 57 महिला, पुरुष और बच्चों की तबीयत बिगड़ गई।शुक्रवार रात आठ बजे तक 53 मरीज भर्ती किए गए थे लेकिन रात में भी चार मरीज और आ गए जिनका उपचार चल रहा है।

उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया। बीमार लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार को उपचार के बाद 28 मरीजों की हालत में सुधार होने पर उन्हें अस्पताल से घर भेज दिया गया। शेष मरीजों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है।