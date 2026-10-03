बलिया में जिउतिया से पहले मड़ुआ की लिट्टी-रोटी खाने से 57 बीमार, इनमें 28 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे
बलिया में जीवित्पुत्रिका पर्व से पहले नहाय-खाय के दौरान मड़ुआ की लिट्टी-रोटी खाने से मड़ुआ चोकन और आसचौरा गांव के ...और पढ़ें
HighLights
जिउतिया पर्व से पूर्व नहाय-खाय पर लोग बीमार पड़े।
मड़ुआ की लिट्टी-रोटी खाने से 57 लोग प्रभावित हुए।
28 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे, अन्य का इलाज जारी।
जागरण संवाददाता, बलिया। जीवित्पुत्रिका (जिउतिया) पर्व के एक दिन पूर्व नहाय-खाय पर गत शुक्रवार को मड़ुआ के आटे की लिट्टी-रोटी खाना चोकन और आसचौरा गांव के लोगों को भारी पड़ गया। भोजन करने के बाद करीब 57 महिला, पुरुष और बच्चों की तबीयत बिगड़ गई।शुक्रवार रात आठ बजे तक 53 मरीज भर्ती किए गए थे लेकिन रात में भी चार मरीज और आ गए जिनका उपचार चल रहा है।
उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया। बीमार लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार को उपचार के बाद 28 मरीजों की हालत में सुधार होने पर उन्हें अस्पताल से घर भेज दिया गया। शेष मरीजों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है।
शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अभय नारायण राय ने जिला अस्पताल पहुंचकर भर्ती मरीजों का हाल-चाल लिया और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। सीएमओ ने बताया कि 28 मरीजों की स्थिति में सुधार होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है, जबकि अन्य मरीजों का उपचार जारी है। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांवों में पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भोजन के बाद एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने से ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है।