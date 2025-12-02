भाई से मिलने दिल्ली गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, लखनऊ-बहराइच मार्ग के पास मिला शव

संवाद सूत्र, गजाधरपुर (बहराइच)। दिल्ली में काम कर रहे भाई से 15 दिन पहले मिलने गए युवक का शव लखनऊ-बहराइच मार्ग के निकट मिला है। परिवार के लोग मौत को संदिग्ध बता रहे हैं। पुलिस ने शव को अंत्य परीक्षण के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

फखरपुर इलाके के टेड़वा अल्पीमिश्र निवासी 20 वर्षीय आदित्य पांडेय उर्फ मोनू इलाके में ई रिक्शा का संचालन कर परिवार का खर्च चलाता था। उसका भाई दिल्ली में काम करता है। जिस पर 15 दिन पूर्व वह अपने भाई से मिलने के लिए दिल्ली जाने के लिए निकले।

छोटे भाई शिव पांडेय ने बताया कि भाई से मिलने के बाद उनसे घर आने की बात हुई। आदित्य ने दिल्ली से ट्रेन से आने की बात कही। सोमवार रात उनके घर आने की उम्मीद थी, लेकिन वह घर नहीं पहुंचे। जिस पर परिवारजनों ने तलाश शुरू की।