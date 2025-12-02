भाई से मिलने दिल्ली गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, लखनऊ-बहराइच मार्ग के पास मिला शव
बहराइच के फखरपुर इलाके के एक युवक, जो अपने भाई से मिलने दिल्ली गया था, का शव लखनऊ-बहराइच मार्ग के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। परिवार ने युवक की मौत पर संदेह जताया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मृतक युवक दिल्ली में अपने भाई से मिलने गया था और सोमवार को घर लौटने वाला था।
संवाद सूत्र, गजाधरपुर (बहराइच)। दिल्ली में काम कर रहे भाई से 15 दिन पहले मिलने गए युवक का शव लखनऊ-बहराइच मार्ग के निकट मिला है। परिवार के लोग मौत को संदिग्ध बता रहे हैं। पुलिस ने शव को अंत्य परीक्षण के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
फखरपुर इलाके के टेड़वा अल्पीमिश्र निवासी 20 वर्षीय आदित्य पांडेय उर्फ मोनू इलाके में ई रिक्शा का संचालन कर परिवार का खर्च चलाता था। उसका भाई दिल्ली में काम करता है। जिस पर 15 दिन पूर्व वह अपने भाई से मिलने के लिए दिल्ली जाने के लिए निकले।
छोटे भाई शिव पांडेय ने बताया कि भाई से मिलने के बाद उनसे घर आने की बात हुई। आदित्य ने दिल्ली से ट्रेन से आने की बात कही। सोमवार रात उनके घर आने की उम्मीद थी, लेकिन वह घर नहीं पहुंचे। जिस पर परिवारजनों ने तलाश शुरू की।
रात सवा एक बजे गजाधरपुर पुलिस के पास उनका शव पड़ा मिला। इस पर परिवार के लाेग रोने लगे। भाई के मुताबिक उनके जेब से कैसरगंज बस स्टाप का टिकट भी मिला है।
भाई ने यह भी बताया कि बार-बार उनका मोबाइल बंद और ऑन होता रहा है। जिसके चलते शंकाएं बढ़ रही है। थानाध्यक्ष संजीव चौहान ने बताया कि हादसे का मुकदमा दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
