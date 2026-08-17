प्रेमी की खातिर दुबई से शेख पति को छोड़कर बहराइच आई महिला को मिला धोखा, किया जान देने का प्रयास

संवाद सूत्र, बहराइच। हैदराबाद के तेलंगाना की महिला शबाना सऊदी अरब शेख पति और 18 वर्ष के बेटे के साथ ठाठ-बाठ से रह रही थी। इसी दौरान उसको घर में काम करने वाले बहराइच के युवक से इश्क हो गया और उसने हद पार कर दी।

हैदराबाद की 40 वर्षीय शबाना ने सऊदी अरब में शेख से निकाह किया था। उसका 18 वर्षीय बेटा सैफ भी उसके साथ रहता था। सऊदी में शेख के यहां जरवलरोड थाना क्षेत्र के खिदरापुर निवासी नदीम नौकरी करता था। इसी दौरान शबाना और नदीम के बीच प्रेम संबंध विकसित हो गए। 18 वर्ष के बच्चे की मां की नजदीकियां घर में काम करने वाले बहराइच में जरवल रोड इलाके के नदीम से बढ़ीं तो वो सब-कुछ छोड़कर अपनी छह माह का बच्ची के साथ बहराइच पहुंच गई।

प्रेम संबंध गहराने के बाद आठ माह पहले शबाना अपने पति और बेटे को सऊदी में छोड़कर नदीम के पास खिदरापुर आ गई। यहां पहुंचने पर उसे पता चला कि जिस प्रेमी के भरोसे उसने अपना घर-परिवार छोड़ा था, वह पहले से ही उज्मा नामक महिला से शादीशुदा है। उसको नदीम के विवाहित होने की जानकारी मिली तो उसने बच्ची के साथ शनिवार रात को ट्रेन के आगे कूदकर जान देने का प्रयास किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसको बचाया और अपने साथ ले गई।