Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहराइच में 24 घंटे में दो मासूमों को खा गया भेड़िया, 10 महीने की बच्ची को मां के पास से ले गया; तलाश में लगीं 28 टीमें

    By Raju Jaiswal Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 06:53 PM (IST)

    बहराइच जिले में भेड़िया का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में भेड़िया के हमले से दो बच्चों की मौत हो गई है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। तीन महीने में अब तक 10 लोग भेड़िया के शिकार बन चुके हैं, जबकि 30 से ज्यादा घायल हैं। वन विभाग की टीमें भेड़ियों की तलाश में जुटी हैं और ड्रोन से निगरानी की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बहराइच। तराई के बहराइच जिले में भेड़िया का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। धीरे-धीरे मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 24 घंटे के भीतर ही फिर एक बार अलग-अलग स्थानों पर भेड़िया के हमले में दो बच्चों की जान चली गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीन माह के भीतर अब तक 10 लोग शिकार बन चुके हैं जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है।

    कोतवाली देहात इलाके के खोरिया शरीफ निवासी शेषराज ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि उसकी बहन रमा देवी की ससुराल श्रावस्ती जिले के डीकरा गांव में है। वह अपनी 10 माह की बेटी सुनीता के साथ मायके आई थी। शुक्रवार देर रात बहन रमा घर के आंगन में चारपाई पर सो रही थी।

    उसके साथ बेटी भी सोई थी। शनिवार भोर भेड़िया बालिका को उठा ले गया। बच्ची की चीख सुनकर परिवारजन जाग गए और भेड़िया का पीछा किया,लेकिन वह गन्ने के खेत में भाग गया। कई घंटे बाद सुबह बालिका का क्षत-विक्षत शव गांव निवासी सत्यराम के खेत में मिला है।

    यह भी पढ़ें- Operation Bhediya in UP : सीएम योगी आदित्यनाथ के हवाई सर्वेक्षण के दौरान वन विभाग ने मार गिराया आदमखोर भेड़िया

    वहीं कैसरगंज इलाके के ग्राम पंचायत गोडहिया नंबर तीन के मजरा मल्लाहनपुरवा में घर के बाहर खेल रहे पांच वर्षीय बालक स्टार को शुक्रवार शाम घर के सामने से भेड़िया दबोच ले गया था।

    ग्रामीणों के घेराबंदी करने पर भेड़िया बालक को गन्ने के खेत में छोड़ भाग गया था, लेकिन उसने बालक के दोनों हाथों को चबा लिया था। गंभीर हालत में उसे सीएचसी से मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर किया गया था। हालत चिंताजनक देख चिकित्सकों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया था, लेकिन लखनऊ ले जाते समय रास्ते में बालक की मौत हो गई।

    डीएफओ आरएस याादव ने बताया कि वन विभाग की 28 टीमें इलाके में भेड़िया की तलाश में जुटी हुई हैं। ड्रोन कैमरों से इलाके की निगरानी भी की जा रही है।

    भेड़िया के हमले में हुई मौतों का विवरण

    • 10 सितंबर को मंझारा तौकली के परागपुर निवासी चार वर्षीय ज्योति की मौत
    • 12 सितंबर को भौरी के बहोरवा निवासी चार वर्षीय संध्या की मौत
    • 20 सितंबर को मंझारा तौकली के गंदूझाला निवासी तीन वर्षीय अंकेश की मौत
    • 24 सितंबर को मंझारा तौकली दो वर्षीय सोनी की मौत
    • 30 सितंबर को प्यारे पुरवा निवासी 70 वर्षीय खेदन व उनकी पत्नी मनकी की मौत
    • 02 नवंबर को कंदौली गांव निवासी दो साल के सानवी की मौत
    • 13 नवंबर कैसरगंज के गोडहिया नंबर - 3 नया लोधन पुरवा गांव निवासी जाह्नवी की मौत
    • 28 नवंबर को ग्राम पंचायत गोडहिया नंबर तीन के मजरा मल्लाहनपुरवा निवासी पांच वर्षीय स्टार की मौत
    • 29 नवंबर को खोरिया शरीफ गांव निवासी 10 माह की सुनीता की मौत