बहराइच में 24 घंटे में दो मासूमों को खा गया भेड़िया, 10 महीने की बच्ची को मां के पास से ले गया; तलाश में लगीं 28 टीमें

जागरण संवाददाता, बहराइच। तराई के बहराइच जिले में भेड़िया का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। धीरे-धीरे मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 24 घंटे के भीतर ही फिर एक बार अलग-अलग स्थानों पर भेड़िया के हमले में दो बच्चों की जान चली गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तीन माह के भीतर अब तक 10 लोग शिकार बन चुके हैं जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। कोतवाली देहात इलाके के खोरिया शरीफ निवासी शेषराज ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि उसकी बहन रमा देवी की ससुराल श्रावस्ती जिले के डीकरा गांव में है। वह अपनी 10 माह की बेटी सुनीता के साथ मायके आई थी। शुक्रवार देर रात बहन रमा घर के आंगन में चारपाई पर सो रही थी।

उसके साथ बेटी भी सोई थी। शनिवार भोर भेड़िया बालिका को उठा ले गया। बच्ची की चीख सुनकर परिवारजन जाग गए और भेड़िया का पीछा किया,लेकिन वह गन्ने के खेत में भाग गया। कई घंटे बाद सुबह बालिका का क्षत-विक्षत शव गांव निवासी सत्यराम के खेत में मिला है।