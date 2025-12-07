हर आहट पर दरवाजा देख रही मां... कहीं भेड़िया तो नहीं आ गया, बहराइच में दहशत में जी रहे ग्रामीण

जागरण संवाददाता, बहराइच। कैसरगंज रेंज में जारी भेड़िया के हमले से दहशत की जिंदगी जी रहे ग्रामीणों को आतंक थमने वाली सुबह का इंतजार है। गांवों में दहशत का आलम यह है कि अब दरवाजे पर होने वाली हर आहट पर मां अपने घर का दरवाजा देखेंगी कि कहीं भेड़िया तो नहीं आ गया।

अपने लाडलों को खो चुकी मां की आंखों के आंसू आज भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार हो रहे हमले मां के दर्द को और ताजा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चुनौती उन परिवारों को है, जिनके घर फूस के हैं और दरवाजा नहीं लगा हुआ है।

दो नवंबर को अपनी डेढ़ वर्षीय बेटी शानवी को खो चुकी नेमकुमारी बताती हैं कि आज भी जब सुबह उठती हैं तो ऐसा लगता है कि घर के बाहर भेड़िया खड़ा है और हमला करने की फिराक में है। उस घटना को चाहकर भी नहीं भूल पा रही हूं। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है।

20 सितंबर को हुए हमले का जिक्र करते हुए तीन वर्षीय अनिकेत की मां अनीता कहती हैं कि आंगन में खेल रहे बच्चे को हमारे सामने ही भेड़िया उठा ले गया था। आज तक कोई सुराग नहीं लग सका है। अब सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, यदि कुछ है तो दिल और दिमाग में सिर्फ भेड़िया की दहशत। कोई भी आहट होने पर एक डर सा बना हुआ है कि कहीं, फिर से भेड़िया तो नहीं आ गया।