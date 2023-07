Vegetables Price: सब्जियों ने बिगाड़ा रसोई का बजट, बारिश के बाद चढ़े हरी सब्जियों के दाम; पार किया 50 का आंकड़ा

महंगी सब्जियों ने रसोई के बजट को बिगाड़ दिया है। बारिश के बाद हरी सब्जियों के भाव अचानक बढ़ गए हैं जिससे अब आम लोगों की थाली से हरी सब्जी दूर होती जा रही है। बाजार में आलू प्याज कद्दू छोड़कर सभी सब्जियां 50 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव पार कर गई हैं। यहां प्रति किलोग्राम टमाटर की कीमत 120 रुपये है।

महंगी सब्जियों ने बिगाड़ा रसोई का बजट

संवाद सूत्र, पयागपुर/खुटेहना (बहराइच): महंगी सब्जियों ने रसोई के बजट को बिगाड़ दिया है। बारिश के बाद हरी सब्जियों के भाव अचानक बढ़ गए हैं, जिससे अब आम लोगों की थाली से हरी सब्जी दूर होती जा रही है। सब्जियों ने पार किया 50 का आंकड़ा बाजार में आलू, प्याज, कद्दू छोड़कर सभी सब्जियां 50 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव पार कर गई हैं। यहां प्रति किलोग्राम टमाटर की कीमत 120 रुपये है। अदरक 80 रुपये का 250 ग्राम मिल रहा है। करेला, भिंडी, कद्दू, लौकी, बंदगोभी 50 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक भाव में बिक रहे हैं। सही समय पर बारिश न होने से पैदावार प्रभावित सब्जी कारोबारी के अनुसार, सभी सब्जियां मंडी में आती हैं लेकिन पैदावार कम होने से कीमत में इजाफा हुआ है। बताया कि इस बार गर्मी में थोड़े-थोड़े अंतराल पर बारिश न होने से सब्जी की पैदावार प्रभावित हुई। ज्यादातर सब्जियां झुलस गईं। खेतों में जो सब्जी बची है अब वह बरसात से बर्बाद हो रही है। इसी के चलते सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। गांव में एक फेरी लगाकर हरी सब्जी बेचने वाले ने कहा कि सब्जी महंगी होने के कारण गांव में बिक्री में भी गिरावट आई है। लोग खाने में सब्जी का प्रयोग कम कर रहे हैं।

Edited By: riya.pandey