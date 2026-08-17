यूपी में पंचायतों के बजट आवंटन की नई व्यवस्था लागू, अब ए, बी और सी ग्रेडिंग के आधार पर मिलेगा विकास फंड

जागरण संवाददाता, बहराइच। विकसित भारत गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबी जीरामजी में ग्राम पंचायतों के विकास बजट आवंटन में नई व्यवस्था लागू की गई है।

अब ग्राम पंचायतों की स्थिति के आधार पर उन्हें ए, बी और सी श्रेणी में बांटा जाएगा। इसी ग्रेडिंग के आधार पर पंचायतों को विकास कार्यों के लिए बजट मिलेगा।

नई व्यवस्था में पंचायत पे एडवांसमेंट इंडेक्स के आधार पर कुल मूल्यांकन में 70 फीसद अंक निर्धारित किए जाएंगे। पंचायती राज विभाग विभिन्न विकास मानकों और पंचायतों की मौजूदा स्थिति का आकलन कर श्रेणी तय करेगा।

पिछड़ेपन को बजट आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। जिस ग्राम पंचायत की स्थिति जितनी कमजोर और पिछड़ी होगी, उसे मूल्यांकन में उतने ही अधिक अंक मिलेंगे और विकास के लिए अधिक बजट मिलेगा। जिला मुख्यालय से दूरी को भी इसका मुख्य पैमाना बनाया गया है।