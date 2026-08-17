यूपी में पंचायतों के बजट आवंटन की नई व्यवस्था लागू, अब ए, बी और सी ग्रेडिंग के आधार पर मिलेगा विकास फंड
वीबी जीरामजी मिशन के तहत ग्राम पंचायतों के विकास बजट आवंटन में नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें पंचायतों को उनकी स्थिति के आधार पर ए, बी, सी श्रेणी में बांटा जाएगा।
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जागरण संवाददाता, बहराइच। विकसित भारत गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबी जीरामजी में ग्राम पंचायतों के विकास बजट आवंटन में नई व्यवस्था लागू की गई है।
अब ग्राम पंचायतों की स्थिति के आधार पर उन्हें ए, बी और सी श्रेणी में बांटा जाएगा। इसी ग्रेडिंग के आधार पर पंचायतों को विकास कार्यों के लिए बजट मिलेगा।
नई व्यवस्था में पंचायत पे एडवांसमेंट इंडेक्स के आधार पर कुल मूल्यांकन में 70 फीसद अंक निर्धारित किए जाएंगे। पंचायती राज विभाग विभिन्न विकास मानकों और पंचायतों की मौजूदा स्थिति का आकलन कर श्रेणी तय करेगा।
पिछड़ेपन को बजट आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। जिस ग्राम पंचायत की स्थिति जितनी कमजोर और पिछड़ी होगी, उसे मूल्यांकन में उतने ही अधिक अंक मिलेंगे और विकास के लिए अधिक बजट मिलेगा। जिला मुख्यालय से दूरी को भी इसका मुख्य पैमाना बनाया गया है।
दूर-दराज की पंचायतों को पिछड़ा मानकर अधिक अंक दिए जाएंगे। सबसे राहत की बात यह है कि काम के हिसाब से श्रेणी के अनुसार एडवांस पैसा दे दिया जाएगा। पिछड़े और दूर-दराज के ब्लाकों को अधिक अंक दिए जाएंगे।
जिन पंचायतों में बीते पांच वर्षों के दौरान अधिक मजदूर लगे हैं और ज्यादा मानव दिवस सृजित हुए हैं, उन्हें कम अंक मिलेंगे। इससे विकास की दौड़ में पीछे छूटे गांवों को आगे आने का मौका मिलेगा। तय श्रेणी के अनुसार काम शुरू होने से पहले ही एडवांस फंड जारी होगा।
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ग्राम पंचायतों को तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा। पिछड़े दिखने वाली पंचायतों को मूल्यांकन के आधार पर बजट दिया जाएगा। जिससे विकास कार्य कराए जाएंगे।
-रवि शंकर पांडेय, उपायुक्त वीबी जीरामजी।