UP Panchayat Chunav: जिले में पहली बार मतदान करेंगे 1.29 लाख नए वोटर, 2,64,392 के कटे नाम

जागरण संवाददाता, बहराइच। अगले वर्ष होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम लगभग पूरा हो गया है। 23 दिसंबर को अनंतिम सूची का प्रकाशन होगा। इस बार 25,94,494 मतदाता गांव की सरकार बनाने में अपना योगदान देंगे।

जिले के 1043 पंचायतों में ग्राम प्रधान, बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्य पदों पर चुनाव कराया जाएगा। 23 दिसंबर को अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालय की ओर से मतदाता सूची फीडिंग आदि का काम पूरा कर लिया गया है।

मतदाता सूची में शामिल हुए एक लाख 29,312 मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। जबकि सर्वे के दौरान मृतक और जिले से बाहर जाने वाले 2,64,392 मतदाताओं के नाम काट भी दिए गए हैं।

मतदाताओं की वार्डों व पंचायतों से मैपिंग का काम किया जा रहा है। इस तरह से पिछले चुनाव में जहां 24.65 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।

वहीं, इस बार 25.94 लाख मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। ऐसे में पिछले चुनाव के सापेक्ष इस बार 1.29 लाख अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

वहीं 2.64 लाख मतदाता फर्जी पाए गए। इसमें बड़े पैमाने पर मृतक होने के बावजूद भी वोटरलिस्ट में पंजीकृत थे। इसके अलावा कई मतदाता जिला छोड़कर दूसरी जगह बस गए।

ब्लॉक पहले मतदाता अब मतदाता जरवल 167073 179065 कैसरगंज 130386 137856 हुजूरपुर 153171 163007 फखरपुर 201110 212961 तेजवापुर 165836 178712 बलहा 190118 194482 महसी 174967 188821 शिवपुर 190487 207233 मिहींपुरवा 271797 267675 नवाबगंज 142494 150060 चित्तौरा 189061 201942 रिसिया 172228 180629 पयागपुर 146131 152387 विशेश्वरगंज 170323 179664

क्या कहते हैं अधिकारी