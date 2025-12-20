Language
    UP Panchayat Chunav: जिले में पहली बार मतदान करेंगे 1.29 लाख नए वोटर, 2,64,392 के कटे नाम

    By Ritesh Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 04:22 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में इस बार पंचायत चुनाव में 1.29 लाख नए वोटर पहली बार मतदान करेंगे। वहीं, 2,64,392 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए ह ...और पढ़ें

    पहली बार मतदान करेंगे 1.29 लाख नए वोटर।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। अगले वर्ष होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम लगभग पूरा हो गया है। 23 दिसंबर को अनंतिम सूची का प्रकाशन होगा। इस बार 25,94,494 मतदाता गांव की सरकार बनाने में अपना योगदान देंगे।

    मतदाता सूची में शामिल हुए एक लाख 29,312 मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। जबकि सर्वे के दौरान मृतक और जिले से बाहर जाने वाले 2,64,392 मतदाताओं के नाम काट भी दिए गए हैं।

    जिले के 1043 पंचायतों में ग्राम प्रधान, बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्य पदों पर चुनाव कराया जाएगा। 23 दिसंबर को अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालय की ओर से मतदाता सूची फीडिंग आदि का काम पूरा कर लिया गया है।

    मतदाताओं की वार्डों व पंचायतों से मैपिंग का काम किया जा रहा है। इस तरह से पिछले चुनाव में जहां 24.65 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।

    वहीं, इस बार 25.94 लाख मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। ऐसे में पिछले चुनाव के सापेक्ष इस बार 1.29 लाख अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

    वहीं 2.64 लाख मतदाता फर्जी पाए गए। इसमें बड़े पैमाने पर मृतक होने के बावजूद भी वोटरलिस्ट में पंजीकृत थे। इसके अलावा कई मतदाता जिला छोड़कर दूसरी जगह बस गए।

    ब्लॉक पहले मतदाता अब मतदाता
    जरवल 167073 179065
    कैसरगंज 130386 137856
    हुजूरपुर 153171 163007
    फखरपुर 201110 212961
    तेजवापुर 165836 178712
    बलहा 190118 194482
    महसी 174967 188821
    शिवपुर 190487 207233
    मिहींपुरवा 271797 267675
    नवाबगंज 142494 150060
    चित्तौरा 189061 201942
    रिसिया 172228 180629
    पयागपुर 146131 152387
    विशेश्वरगंज 170323 179664

    क्या कहते हैं अधिकारी

    पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। 23 दिसंबर को अनंतिम सूची का प्रकाशन होगा। इस बार 1.29 लाख नए मतदाता शामिल किए गए हैं। जबकि 2.64 लाख फर्जी नाम हटाए गए हैं। -अमित कुमार, अपर जिलाधिकारी, बहराइच।