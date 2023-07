बहराइच को केंद्र सरकार का तोहफा, 10 जुलाई से दौड़ेगी बहराइच-गोरखपुर के बीच स्पेशल ट्रेन; लोगों में खुशी की लहर

भारत-नेपाल सीमा से सटे जिले तराई के लोगों को केंद्र सरकार बहराइच को पूर्वांचल के गोरखपुर से सीधे जोड़ने के लिए 10 जुलाई से एक ट्रेन का संचालन करेगी। यह ट्रेन बहराइच गोंडा बलरामपुर व सिद्धार्थनगर के रास्ते गोरखपुर तक जाएगी। ट्रेन संचालन से लोगों में खुशी की लहर है। रेलवे के मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक द्वारा जारी किए गए पत्र के जरिए भी इसकी जानकारी मिली है।

10 जुलाई से दौड़ेगी बहराइच-गोरखपुर के बीच स्पेशल ट्रेन

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, बहराइच: भारत-नेपाल सीमा से सटे जिले तराई के लोगों को केंद्र सरकार बहराइच को पूर्वांचल के गोरखपुर से सीधे जोड़ने के लिए 10 जुलाई से एक ट्रेन का संचालन करेगी। यह ट्रेन बहराइच, गोंडा, बलरामपुर व सिद्धार्थनगर के रास्ते गोरखपुर तक जाएगी। ट्रेन संचालन से लोगों में खुशी की लहर है। बहराइच से गोरखपुर के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन अर्से से तराईवासी लखनऊ और गोंडा से लंबी दूरी की यात्रा का ट्रेन पकड़ते रहे हैं। रेल यात्रियों के साथ समाजसेवियों ने भी केंद्र सरकार से जिले से लंबी दूरी की यात्रा के लिए ट्रेन संचालन की मांग की थी। 10 जुलाई से बहराइच से गोरखपुर के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू होगा। रेलवे के मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक द्वारा जारी किए गए पत्र के जरिए भी इसकी जानकारी मिली है। गोरखपुर से सुबह 5:40 पर रवाना होगी ट्रेन गोरखपुर से यह ट्रेन 05131 सुबह 5:40 पर रवाना होगी, जो सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा होते हुए दोपहर एक बजे बहराइच पहुंचेगी। बहराइच से ट्रेन नम्बर 05132 बनकर प्रतिदिन के 2:30 बजे गोरखपुर के लिये रवाना होगी। इस ट्रेन के संचालन से जिले के लोग सीधे गोरखपुर की यात्रा कर सकेंगे। इस मामले में मुख्य जन संपर्क अधिकारी पंकज सिंह ने बताया कि अभी नोटिफिकेशन निकला है। पेपर में विज्ञापन प्रकाशन के बाद संचालन शुरू कराया जाएगा। बहराइच से ट्रेन की समय सारणी बहराइच से 14:30 पर रवाना होकर 15:02 चिलवरिया, 15:15 पयागपुर, 15:15 विशेश्वरगंज, 15:28 बनगाई, 15:41 गंगाधाम से होते हुए शाम 16 बजकर 05 मिनट पर गोंडा पहुंचेगी। गोंडा से 16:15 मिनट पर रवाना होकर 17:15 पर बलरामपुर पहुंचेगी। बलरामपुर से 17:17 बजे चलकर फिर 19:58 पर सिदार्थनगर पहुंचने के बाद रात 20:00 बजे रवाना होकर 22 बजकर 15 मिनट पर गोरखपुर के लिए रवाना होगी।

Edited By: riya.pandey