Sawan 2023: पीर नसरुद्दीन गांव में बसा विशाल शिव मंदिर, नेपाल से आते हैं श्रद्धालु; सावन में भक्तों का तांता

नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम पीर नसरुद्दीन गांव में स्थित शिव मंदिर काफी विशालकाय है। शिवालय के अंदर शिवलिंग स्थापित है जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। यहां नेपाल तक के श्रद्धालु आते हैं। सावन माह में बड़ी संख्या में शिव भक्त मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि एक सदी पहले जंगल के अंदर खुले में शिवलिंग स्थापित था।

श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है पीर नसरुद्दीन गांव में बसा विशाल शिव मंदिर

जागरण टीम, बहराइच। नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम पीर नसरुद्दीन गांव में स्थित शिव मंदिर काफी विशालकाय है। शिवालय के अंदर शिवलिंग स्थापित है, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। यहां नेपाल तक के श्रद्धालु आते हैं। सावन माह में बड़ी संख्या में शिव भक्त मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। मंदिर का इतिहास मान्यता है कि एक सदी पहले जंगल के अंदर खुले में शिवलिंग स्थापित था। नवाब मोहम्मद अली के आग्रह पर यहां अपने साथियों संग यहां पीर नसीरुद्दीन आए। वह बुजुर्ग थे। उन्होंने ग्रामीणों के साथ गांव बसाया। उनके नाम से गांव का नाम पीर नसीरुद्दीन पड़ा। यहां ढाई हजार आबादी है, जिसमें मुस्लिम समुदाय का एक भी व्यक्ति निवास नहीं करता है। शिवलिंग के स्थान पर बना शिवालय पीर नसीरुद्दीन की मजार की साफ-सफाई व देखभाल भी हिंदू समाज के लोग ही करते हैं। नवाब मोहम्मद अली के सहयोग से शिवलिंग के स्थान पर शिवालय का निर्माण कर ग्रामीणों ने पूजा-अर्चना शुरू कर दी, जो अनवरत जारी है। पुजारी प्रहलाद वर्मा के अनुसार, सावन मास के प्रत्येक सोमवार को कांवड़ियों के साथ-साथ काफी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। यहां दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर समिति के व्यवस्थापक रामनरेश वर्मा के मुताबिक, यहां आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहां शिवलिंग कब प्रकट हुआ, यह किसी को मालूम नहीं है लेकिन शिवलिंग अत्यंत प्राचीन है।

