बहराइच: मणिपुर हिंसा और बढ़ती महंगाई को लेकर सपाइयों का प्रदर्शन, टमाटर की टोकरी लेकर सड़क पर उतरे

पूर्व जिलाध्यक्ष नंदेश्वरनंद यादव की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। टमाटर गैस सिलिंडर डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों का विरोध किया। हाथ में टमाटर की टोकरी लेकर सपाई कलेक्ट्रेट पहुंचे। मणिपुर हिंसा के आरोपितों को फांसी देने व प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित तीन सूत्री ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। जागरण

