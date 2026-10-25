बहराइच में पीएम मोदी के 'मन की बात' की धूम, छोटे व्यापारियों की मदद का लिया संकल्प

जागरण संवाददाता, बहराइच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ''मन की बात'' को रविवार को पूरे ज़िलेभर में सभी बूथों पर सुना गया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी अर्चना मिश्रा ने तेजवापुर मंडल के हेमरिया बूथ संख्या 383 पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यकर्ताओं व स्थानीय निवासियों के साथ कार्यक्रम को सुना।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आगामी त्योहारों पर स्थानीय कारीगरों व छोटे दुकानदारों को आर्थिक संबल देने के लिए ''वोकल फॉर लोकल'' के मंत्र को अपनाने का पुरजोर आग्रह किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का यह कार्यक्रम देश के दूर-दराज के इलाकों में हो रहे सकारात्मक बदलावों का जीवंत दस्तावेज है।