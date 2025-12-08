सीमा पर साढ़े आठ क्विंटल नेपाली अखरोट बरामद, दस्तावेज न होने पर हुई कार्रवाई

संवाद सूत्र, मोतीपुर (बहराइच)। भारत-नेपाल पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने रात में बोलेरो वाहन से आठ क्विंटल 60 किलो नेपाली अखरोट बरामद किया है। बिना कस्टम शुल्क दिए भारतीय सीमा में प्रवेश करने पर जवानों ने रोक लिया। वाहन व बरामद सामान को मिहींपुरवा कस्टम के सुपुर्द कर दिया है।

तस्कर भारत-नेपाल सीमा पर मुख्य मार्ग के बजाए पगडंडियों का सहारा लेने लगे हैं। इसकी बानगी रविवार रात 12 बजे मोतीपुर इलाके के सीमा पर बलई गांव में देखने को मिली। बाेलेरो वाहन ने नेपाल से भारतीय इलाके में प्रवेश किया। जिस पर ड्यूटी कर रहे एसएसबी के उप निरीक्षक रवि कुमार ने रोक लिया।

वाहन की तलाशी ली तो उसमें 86 बोरियों में अखरोट बरामद किया गया। जिसका वजन आठ क्विंटल 60 किलोग्राम है। नेपाली अखरोट लाने का कोई भी दस्तावेज चालक नहीं दिखा सका। जिस पर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।