नेपाल से भारतीय जंगल की ओर बढ़ा 'गजराज' का कुनबा, बहराइच में अलर्ट; ग्रामीणों को किया गया जागरूक 

संवाद सूत्र, बहराइच। नेपाल के खाता कॉरिडोर से हाथियों का समूह भारतीय क्षेत्र में कतर्निया जंगल की ओर आ रहा है। इसको देखते हुए वन कर्मियों के साथ गजमित्रों की टीम अलर्ट हो गई है। जंगल से ग्रामीणों को भी अधिकारियों को जागरूक किया जा रहा है।

नेपाल के खाता कारीडोर के चेयरपर्सन गुरुंग हरि ने कतर्नियाघाट के अधिकारियों को सूचित किया कि हाथियों का एक झुंड रात के अंधेरे में खाता वन्य जीव कारीडोर को पार कर कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग की ओर बढ़ रहा है। भारत और नेपाल के बीच हाथियों का झुंड पहले भी इसी रास्ते से भारतीय जंगल में आता रहा हैं।